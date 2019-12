Copa: Funcionarios de Salvatierra trataron de hacernos vulnerar la normativa

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS), reveló este viernes que funcionarios que responden a su correligionaria y extitular de esa cámara, Adriana Salvatierra, intentaron hacerla incurrir en al menos una vulneración de la normativa, motivo por el que gestiona su cambio.

Lo hizo un día después de haber denunciado públicamente que sufría “hostigamiento político y psicológico” por parte del oficial mayor del Senado, Eduardo del Castillo, afín a Salvatierra y quien se resiste a dejar el puesto argumentando inamovilidad paterna por el hecho de que su pareja, jefa de gabinete de la Vicepresidencia, se encuentra en estado de gestación.

“El exoficial mayor, que era funcionario de la expresidenta Salvatierra, no ha cumplido con sus funciones, ha tratado de hacernos incurrir contra alguna normativa y lo que la directiva ha decidido es sustituirlo”, afirmó en declaraciones a radio Compañera.

Dijo que, para evitar su destitución, interpuso un amparo constitucional que fue atendido en el día, cuando procesos similares tardan hasta cuatro meses. Ante ello planteó que la Justicia actúe con la misma celeridad en todos los casos, incluido el proceso estancado por corrupción contra el padre de Salvatierra, el exministro Hugo Salvatierra.

“Creo que la justicia tiene que dar una señal de dar nuevamente la confianza al pueblo boliviano de que tiene que estar para todos, porque aquí no hay bolivianos de primera, ni de segunda ni de tercera”, afirmó.

Una auditoría realizada en 2007 detectó presunto incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica atribuida a Hugo Salvatierra que, junto a algunos de sus colaboradores, entregaron 12 tractores a una población cruceña, maquinaria que nunca llegó a destino ni cumplió con la finalidad para la que fue comprada.

Cuando Copa fue consultada sobre el papel de Salvatierra en el caso del oficial mayor del Senado, ratificó: “Es que sus funcionarios no dejan trabajar, a los que dejó. No puedo yo trabajar con personas que no son de mi confianza y no pueden ellos tratar de hacernos incurrir en cosas que no están dentro de la normativa”.

Contó además que hay otros funcionarios que responden a la anterior gestión que sacaron vacaciones de hasta 60 días, con lo que paralizaron el trabajo y la dejaron impedida de realizar otras contrataciones.

«Les llamo a reflexionar, mi gestión es corta y lo único que queremos es mantener las cosas establecidas en marco del reglamento», afirmó. (13/12/2019)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz