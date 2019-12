Destroyers y Sport Boys, una lucha por evitar el descenso directo

Destroyers y Sport Boys llevan adelante una batalla sin tregua por evitar el descenso directo de categoría. En la fecha 26 del certamen Clausura 2019, ambos llegan emparejados con 39 unidades en la tabla acumulada. Por eso, el mínimo error se pagará caro.

Destroyers

El Canario, que el pasado feriado navideño perdió 1-0 en su visita al once de Aurora, no tiene margen de error. Le urge vencer esta tarde a The Strongest (16:00) en el estadio Tahuichi Aguilera y así eludir el descenso directo, aunque no el indirecto.

Al frente tendrá al Tigre, elenco que aún pelea por alcanzar el título nacional, aunque sus chances de lograrlo son remotas por la diferencia de puntos con el puntero Wilstermann.

En la visita, la gran ausencia será del portero Daniel Vaca, tras acumular cinco cartulinas amarillas. Su lugar será tomado por Pedro Galindo, quien debutará en el campeonato.

Sport Boys

El Toro de Warnes tampoco tiene margen de error en el torneo. Su derrota en casa 1-3 ante Bolívar del pasado miércoles 25 de diciembre lo puso en prisas de cara a su partido de esta tarde (16:00) ante Real Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí.

El Lila llega motivado tras ganar el clásico de la Villa Imperial y asegurar, por vigésimo tercer año consecutivo, su plaza en Primera División.

El último club cruceño campeón de la Primera División (Apertura 2015-2016) está al borde del descenso y en medio de una crisis institucional tras el abandono de sus principales dirigentes.

El equipo que finalice la temporada con menos puntos en la tabla acumulada descenderá automáticamente de categoría. Si hubiese empate en puntos, el 31 de diciembre habría un desempate en Santa Cruz.

El vencedor jugaría el indirecto ante Real Santa Cruz, el 2 o 3 de enero (partido único).

Según Adrián Monje, director de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el indirecto podría jugarse en la cancha de Real Santa Cruz o el estadio Tahuichi Aguilera, según se propuso ayer.