Ed Sheeran y su esposa rompen su blindaje y protagonizan juntos un videoclip

Ed Sheeran y su esposa, Cherry Seaborn, en una imagen del videoclip que han grabado juntos. YOUTUBE

La pareja, que siempre ha mantenido su relación en el ámbito privado, comparte con los admiradores del cantante románticas imágenes y la fecha de su boda, hasta ahora secreta

Ed Sheeran ha sido nombrado artista de la época en el Reino Unido, tiene un ingente patrimonio inmobiliario y ahora también demuestra que le sobra felicidad personal. El cantante británico, que siempre ha sido muy celoso de su vida privada, ha roto sus normas, se ha dejado llevar y ha decidido compartir parte de su intimidad junto a su esposa, Cherry Seaborn, con quien ha grabado un videoclip.

El intérprete de The Shape Of You se casó con su amiga de la infancia este mismo año en una boda que consiguió mantener en secreto después de jugar varios meses al despiste mostrando un en sus redes sociales un anillo con el que insinuaba que la ceremonia ya se había producido. Fue a finales de febrero cuando un portavoz del artista confirmó que en efecto el matrimonio se había celebrado pero no en la fecha en la que todo el mundo imaginó: «Solo asistieron 40 personas, entre ellas no estaba gente famosa, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop. Ed no quería ningún problema, deseaba que fuera algo completamente para ellos, solo una pequeña boda en invierno. Ninguno de los dos estaba interesado en convertir esto en un acontecimiento mediático. Cherry solo quería algo tranquilo», dijo la fuente próxima al cantante.

Ahora ambos. Ed Sheeran y Cherry Seaborn, se han lanzado a mostrar parte de su complicidad en el vídeo que han grabado juntos para el single Put It all on me, donde la pareja comparte bailes, risas y besos en su apartamento de Londres en una escenificación de su día a día. Las imágenes también están acompañadas de frases que desvelan pequeños secretos de su relación: «Cuando iban al instituto, Ed y Cherry estaban muy colados el uno por el otro. Se besaron en el castillo sobre la colina (Castle on the hill, que es también el título de una de las canciones del artista). Hace unos años volvieron a conectar y hubo fuegos artificiales entre ellos», dice el videoclip.

La última frase que se refiere a su historia de amor da datos sobre cómo se sucedieron los hechos hasta que se casaron: volvieron a salir juntos tras su romance de juventud a partir de 2015 y contrajeron matrimonio el pasado mes de enero, después de que Sheeran contara que había pedido matrimonio a Cherry Seaborn: «Nos hemos comprometido antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos están encantados también», escribió el artista en su cuenta de Instagram en enero de 2018. La fecha en la que se celebró el enlace quedó en secreto hasta ahora: enero fue el mes en el que esta pareja de juventud oficializó una relación que ahora se expone tímidamente en un videoclip.

Ed Sheeran, 28 años, ha batido este año varios récords en el mundo de la música: su gira Divide es la más taquillera de la historia, es el artista menor de 30 años más rico del Reino Unido –título que le ha arrebatado a Adele– y finalmente ha recibido la consideración de artista de la década en su país, según Official Charts Company, una empresa británica que elabora listas de popularidad.

El cantante tiene más de 32,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde agradece a sus seguidores su apoyo en estos años de carrera, pero se desvinculó de Twitter en julio de 2017 después de provocar una división de opiniones entre sus seguidores y los de la serie Juego de Tronos en la que realizó un cameo en el que realizaba una breve actuación musical junto a la actriz Maisie Williams, que interpretaba a Arya Stark.