El aporte de España

Por si todavía no alcanza con las payasadas a las que nos tienen acostumbrados los socialistas del vecindario, los españoles acaban de hacer un aporte de antología. Como sabemos, el gobierno español está hoy en manos de la misma “fauna” que ha estado en auge en América Latina y que tuvieron al ex presidente Rodríguez Zapatero como principal defensor y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, como uno de los ilustres asesores. Esos mismos acaban de perpetrar una chapuza de proporciones en Bolivia, al mandar a la encargada de negocios de la embajada española en La Paz a rescatar a los prófugos del “proceso de cambio”, entre ellos, el ex ministro Juan Ramón Quintana, refugiados en la legación mexicana desde principios de noviembre. El operativo, con despliegue de hombres armados y encapuchados, fue detectado por vecinos de la zona de Calacoto. La cancillería de España ha dicho que todo era una simple visita de cortesía.

Fuente: eldia.com.bo