«El Chapo» Guzmán recibió la visita de sus hijas en Navidad: así fue el encuentro en la prisión más severa del mundo

Una de las abogadas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la puertorriqueña Mariel Colón, confirmó la reunión y aunque explicó que no puede revelar qué se dijo durante el encuentro, sí comentó que aunque “El Chapo” no pudo tener contacto físico con sus hijas, por lo que no pudo abrazarlas, la visita le dio “un aire de positivismo, de alegría, de querer seguir peleando por su libertad para poder estar con estas criaturas”.