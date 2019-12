El Tigre no perdona y se mete en la Pelea

Fecha 21| #TheStrongest 2-0 #OrientePetrolero

El cuadro refinero fué hasta el Hernando Siles hizo un buen primer tiempo ante The Strongest, pero no aprovechó las chances que tuvo, en la segunda mitad la historia fué distinta y el Tigre no perdonó. Mira aquí los goles en el relato de #GustavoFuss para #RadioSport

Fuente: Gary Añez

