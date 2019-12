Empresarios y vecinos reclaman a la Alcaldía ocuparse del Parque Industrial

El Bunker

13/12/2019

Tras varios años de quejas sin respuestas empresarios y vecinos del Parque Industrial llegaron a El Bunker para reclamar públicamente a la Alcaldía por la falta de interés e inversión en el centro industrial cruceño.

Alberto Landivar (empresario) contó que lleva casi 30 años trabajando en la zona y que hasta la fecha no puede creer que no se le hayan hecho cambios estructurales transcendentales. “El Parque Industrial en las condiciones que esta es una vergüenza”.

“Debería ser modelo del país, debe hacerse un plan pero que sea ejecutable y que no lo dejen en el olvido”, indicó.

Asimismo, criticó que con tanta facilidad se haya hecho una inversión millonaria en el Cambodromo y dejar de lado al centro industrial, aun sabiendo su importancia y aporte en la economía cruceña. “Un porcentaje anual de la Alcaldía debe destinarse al Parque Industrial porque eso va generar empleo y eso se traduce en un bien social”.

“El Parque Industrial debe reflejar el empuje de esta ciudad, pedimos que se atienda, que se dé una solución”, exclamó el empresario.

“Soy un empresario afectado”

Wilson Mendieta, otro empresario de la zona, dijo que las últimas lluvias le provocaron grandes pérdidas a su empresa. “Existe una total desatención, hay inundaciones que no nos dejan llegar a las fuentes de trabajo. Es muy preocupante porque el agua se nos ha entrado a nuestras empresas a dañado equipos y materiales”.

“Hemos tenido muchas pérdidas económicas”, lamentó.

El empresario contó que ante las intensas lluvias han tenido que improvisar una especie de dique, como se construyen en resguardo de los ríos. “Tuvimos que hacer un dique de contención en el ingreso, un defensivo como hace el Serpi para el Pirai. Eso nos protege ahora porque el agua pasa como río por las empresas”.

“Hemos pasado muchos problemas a causa de la dejadez de las instituciones que deberían ser las encargadas de por lo menos hacer algunos trabajos paliativos como limpieza de canales”, acotó.

“Un cambio ya”

Félix Oros, vecino de la zona, dijo que lo primero que se debe hacer es cambiar de Alcalde porque el que tiene Santa Cruz ya no puede cumplir con sus funciones porque está cansado y mayor. “En lo local nuestro municipio esta aplazado, no tenemos alcalde, es por eso que la ciudad se encuentra altamente abandonada”.

"En el municipio no da ninguna solución, la Alcaldía tiene que ponerse las pilas y actuar rápido", puntualizó.







Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker