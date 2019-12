En 10 años Bolivia gastó 333 millones de dólares en elecciones

En una década, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) gastó $us 333 millones en procesos eleccionarios, según datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep) procesados por el economista Jimmy Osorio. Los fondos provienen del erario público.

“De 2010 a 2019, el OEP administró siete procesos electorales a nivel nacional, y otra cantidad importante de referendos autonómicos, ya sean departamentales, municipales e indígena-originarios. Todos estos procesos, más la administración en sí del OEP, han llegado a costar al Estado boliviano un total de Bs 2.319 millones ($us 333 millones)”, explica Osorio a través de un documento.

En todos los años, menos en 2012, el OEP realizó un gasto promedio encima de los Bs 240 millones ($us 34,5 millones). “Los años en los que mayor cantidad de recursos erogó el Órgano Electoral fueron en 2014, 2015 y 2017; asimismo, en lo que corresponde a la gestión 2019, el OEP, hasta octubre, gastó Bs 241 millones ($us 34,6 millones)”, aclara Osorio.

El documento resalta que en todos los años no hubo procesos eleccionarios; sin embargo, se puede notar que el gasto realizado por el OEP se mantiene elevado.

¿Por qué? Según el análisis de los datos, “todo el gasto realizado por el OEP no fue directamente a cubrir costos plebiscitarios, sino que gran parte tuvieron como destino el gasto de funcionamiento del ente electoral (sueldos), en los 10 años de estudio se gastaron Bs 821 millones ($us 117,9 millones)”.

Este gasto fue subiendo en un 154% de 2010 a 2018, llegando a los Bs 120 millones en 2018 ($us 17,2 millones). “Adicionalmente hasta octubre de 2019, el OEP ya gastó Bs 85 millones de los Bs 130 millones que tiene presupuestado para ese grupo de gasto”, destaca.

Además, de 2010 a octubre de 2019, el OEP gastó Bs 798,9 millones ($us 114,8 millones) en la administración de procesos electorales, tanto a nivel nacional como para la aprobación de referendos autonómicos. Hubo procesos que no cumplieron con su objetivo.

“Los gastos erogados por el OEP para llevar adelante estos procesos alcanzaron Bs 440,7 millones ($us 63,3 millones), que bien podrían denominarse como despilfarro, puesto que fue un gasto que no tuvo ningún resultado”.

Ítems. Entre los ejemplos citados por el analista están “las elecciones de autoridades judiciales, que tuvieron un voto nulo del 50,9%; el referéndum modificatorio a la CPE para habilitar la reelección indefinida del anterior presidente y vicepresidente, (que) fue rechazado por la mayoría de la población y no se respetó, y el proceso eleccionario 2019 (…)”.

Para 2019, el OEP erogó un total de Bs 110 millones ($us 15,8 millones) en el proceso de elecciones nacionales, Bs 23,2 millones ($us 3,3 millones) se gastó para llevar a cabo las elecciones primarias, Bs 10,1 millones ($us 1,4 millones) en el empadronamiento permanente en el exterior, Bs 56,9 millones ($us 8,2 millones) en el ámbito nacional y Bs 17,3 (2,5 millones) en el ámbito extranjero.

“El presupuesto para el proceso eleccionario 2019 es de Bs 248,2 millones ($us 35,6 millones), de los cuales ya se ejecutaron un total de Bs 107,5 millones ($us 15,4 millones), en términos relativos la ejecución alcanzó un 43,3%; sin embargo, las elecciones primarias y el empadronamiento en el exterior llegaron a una ejecución mayor al 80%, lo que puede significar que esas dos actividades ya fueron cerradas”, escribe Osorio.

En cuanto a las actividades de elecciones generales, tanto en el ámbito nacional como extranjero, hay una baja ejecución presupuestaria, lo que lleva a concluir que todavía no se terminó de realizar los pagos correspondientes”.

La Razón / Liliana Aguirre / La Paz