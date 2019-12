«Existe la capacidad para asumir cualquier cargo y cualquier reto»

Asegura que está preparado y dispuesto para asumir la responsabilidad de luchar por la patria, desde el lugar que disponga la gente. Está de visita en Santa Cruz

Marco Antonio Pumari cumplió ayer una apretada agenda en Santa Cruz. Sostuvo reuniones con sectores sociales y políticos, pero también fue proclamado por los gremiales en el nuevo mercado La Ramada, donde un grupo de seguidores del MAS discrepó con los gremiales que lo respaldaba. Está en la capital cruceña con su esposa y sus tres hijos y abrió espacio para visitar EL DEBER, donde habló de los diferentes momentos que vivió en esta lucha y de su candidatura.

¿Cómo recibió la renuncia de Luis Fernando Camacho a la dirigencia cívica para ir como candidato presidencial?

Primero, no me lo esperaba que renuncie todavía a su cargo. Se nos han cruzado muchas actividades, y no nos ha permitido mantener una agenda conjunta. Me sorprende, porque no la veía venir, porque nosotros estábamos llevando un trabajo de unificación de criterios, llegamos a los departamentos a agradecer.

Hay muchos sectores que lo han estado proclamando como candidato

Agradezco el cariño de la población, no me brindo ni me excuso, como lo he dicho en varias oportunidades. Existe la capacidad necesaria para asumir cualquier cargo y cualquier reto que permita luchar por nuestra patria, pero sabemos bien que la situación que atravesamos va más allá de una candidatura, por eso es necesario conversar, tener los consensos necesarios.

Por el pedido de la gente, ¿es posible ver la dupla Camacho-Pumari?

Todo es posible, pero más allá de que sea posible no es necesario hablar aún de candidaturas, por eso hemos tratado de evitar en todo momento, que si bien el cariño de la gente y de la población lo han manifestado, hemos sido claros y hemos dicho que no es tiempo de candidaturas, lo que necesitamos es encontrar los consensos necesarios.

Si la población decide, más allá de esta situación, darnos el respaldo para asumir algún cargo, estoy predispuesto y orgulloso de participar de esa manera.

Esto no se trata de una o dos personas, se trata de un compromiso de todos los bolivianos, debe existir un compromiso y una aceptación única, hasta de la misma clases política que en este momento nuevamente está pretendiendo fraccionar, dividir, cuando ya tuvieron su lección el pasado 20 de octubre.

En ese caso, ¿usted iría con Camacho?

Respeto a Luis Fernando, lo he conocido en plena lucha, valoro ese compromiso que tiene con su tierra. Lo más factible y lo más obvio es que vayamos juntos. La ubicación de quien va primero o quien va segundo no debería afectar en ningún momento, porque se tienen un solo objetivo de sacar adelante a nuestra patria.

No podemos cometer el error de anteponer un interés personal y mantener los intereses de algunos sectores que siempre han vivido de la política, pero que esta vez utilizando a este binomio, a esta renovación se quieran aferrar al poder.

¿Qué responde a los que dicen que ustedes usaron la lucha cívica para entrar a la arena política?

Hace un mes ni siquiera podíamos imaginarnos que Evo Morales escape de Bolivia. Aquellos que dicen que hemos utilizado esta lucha, como palestra política ¿dónde estaba esa gente, dónde estaban esos políticos en esos momentos críticos? ¿Será justo que hoy se menosprecie la lucha que hemos encarado y el sacrificio de todos los bolivianos? La lucha cívica no ha sido solo de dos, sino de todo el pueblo boliviano. El que critica más, es el que menos hace.

¿Es posible la conformación de un frente único?

Lo que nos ha mostrado el pasado 20 de octubre, es que los políticos no piensan en Bolivia, ni siquiera escuchan la petición del pueblo. El unificar los criterios en base a una candidatura puede ser posible a partir del entendimiento que puedan tener los partidos políticos sobre la situación actual que atraviesa nuestro país; pero lamentablemente vemos que no han entendido el mensaje, no han entendido que se les está dando una segunda oportunidad.

Muchos cuestionan que no es lo mismo estar al frente de una lucha por un objetivo específico que gobernar el país

Nadie nace preparado para asumir esta clase de responsabilidades. Lo malo de los mensajes de los políticos tradicionales es tratar de hacer ver que algunos solamente serían los iluminados.

Nadie nace preparado, pero sabemos que con moral y compromiso, nada es imposible…Estoy predispuesto a asumir una responsabilidad con nuestra patria.