Expareja niega que haya sufrido maltrato físico de parte de Fernando Camacho

Página Siete Digital / La Paz

La expareja del exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, indicó que no sufrió ninguna agresión física de parte del expresidente del Comité Pro Santa Cruz.

«Quiero aclarar a la opinión pública sobre la noticia que está circulando en las redes sobre un proceso judicial entre mi persona y Luis Fernando Camacho Vaca, padre de mi hijo. Al respecto tan solo quiero decir que se trata de una publicación malintencionada y que pretende afectar su imagen. Debo decir en honor a la verdad que de parte de él nunca existió ningún mal trato físico. No me prestaré a dañar la imagen que tiene y que pretenden afectarlo, considerando la buena relación que mantenemos por el bienestar de nuestro hijo; teniendo en cuenta que tenemos tutela compartida. No tendría que explicar mi vida privada, solo por esta vez lo hago; por mi hijo y por la consideración que le tengo a nuestras familias», posteó en su muro de Facebook.

La denuncia, según publicó Página Siete en base a una consulta al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, fue realizada el año 2016 por la expareja de Camacho.

En todo caso, hay una demanda contra Luis Fernando Camacho por violencia familiar o doméstica iniciada el 13 de agosto de 2016 en el Juzgado de Instrucción de Violencia contra la Mujer y Anticorrupción N°1.

