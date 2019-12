Expertos califican como una decisión acertada y necesaria

La decisión asumida por la administración de la presidenta Jeanine Áñez de declarar personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, además de a un grupo de policías españoles, a los que han dado 72 horas para abandonar el país, fue calificada de acertada por diferentes analistas internacionales.

“Obviamente esta situación tensiona la relación de estos países, hay que ver cómo se desarrolla. Ésta es una señal muy fuerte de molestia del Gobierno de Bolivia, que es la única ya antes de romper relaciones, se puede decir que es la segunda medida más fuerte que puede tomar un Estado en materia diplomática”, mencionó a Los Tiempos el analista internacional Andrés Guzmán.

“Además —acotó— yo considero que es una medida correcta que tenía que tomarse, porque no se podía dejar pasar que ocurra una irregularidad semejante porque podría volver a ocurrir. Es decir, si Bolivia no toma medidas enérgicas ahora, esto podría derivar en otras situaciones”.

Para Marcelo Silva, los hechos han obligado al Gobierno a tomar una decisión “drástica” en el ámbito de la diplomacia.

“Es la más drástica que se puede tomar en el ámbito diplomático después de la ruptura de las relaciones. Este acto,ya ha llevado a una respuesta, que es la reciprocidad, por parte de España. Sin embargo, debemos ver los hechos que son una justificación o por lo menos una parcial justificación a la determinación que tomó la presidenta Áñez”, señala.

Según Silva, esta decisión no debe quedar en esta declaratoria de “persona non grata”, toda vez que la administración de la Presidenta debe encaminarse a buscar de manera inmediata la reconciliación diplomática con España y México.

“Debe establecer, sin duda alguna, haciendo un lobby, los puentes, ya los mecanismos para poder hallar una solución a este impasse. México, España, Argentina son países muy importantes en el ámbito de las relaciones internacionales de Bolivia, por lo que, más allá de las diferencias ideológicas que pudieran existir, es necesario que el Gobierno establezca la necesidad de construir las relaciones internacionales”, indicó.

Explicó que, en la actualidad, este proceso no sigue las líneas de la ideología ni son personalizadas y que, por el contrario, lo que buscan es desarrollarse en los intereses específicos, concretos y pragmáticos que tiene cada país.

Decisiones personales

De acuerdo con Marcelo Arequipa, la decisión que tomó el Gobierno de Áñez fue muy apresurada y personalizada, en la que se ve el accionar del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y del vocero presidencial, Jorge “Tuto” Quiroga.

“Estas decisiones no son políticas de Estado, sino más bien son decisiones personales. Como se trata de un Gobierno transitorio, yo creo que la mesura debería ser doblemente más grande frente a una relación internacional con estos países que un Gobierno electo constitucional. Eso nos va a llevar creo yo a unas consecuencias inmediatas”, dijo el experto.

Entre las consecuencias que podrían tener estas acciones o determinaciones, Arequipa señaló que podría afectar en el apoyo de la Unión Europea al proceso electoral de 2020, considerando que España es parte de esta organización internacional que es considerada como una de las principales fuentes de cooperación que tiene Bolivia en distintos ámbitos como la lucha antidroga, medio ambiente, agua y democracia.

ESTADOS Y SU DECISIÓN SOBRE DIPLOMÁTICOS

El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate.

OPINIONES «El conflicto con Bolivia ha ido demasiado lejos. Preocupa la carencia de la tradicional imparcialidad diplomática mexicana. Urge restablecer espacios de diálogo y negociación respetuosa con el Gobierno boliviano». Felipe Calderón. Expresidente de México «Reconozco la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y su causa en favor del asilo y la paz. Será siempre timbre de orgullo su entereza y apego a la mejor tradición de política exterior». Marcelo Ebrard C. Secretario de Relaciones Exteriores de México.

