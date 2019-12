Fabol: La FBF no cumplió convenio

Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) vuelve a poner en peligro la continuidad del torneo Clausura con el anuncio de que sus afiliados no se presentarán a disputar los encuentros correspondientes a la vigésima tercera fecha, previstos para mañana y el jueves, debido que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no hizo efectivo un dinero al club San José.

David Paniagua, secretario general de Fabol, explicó ayer que el ente federativo contravino el acuerdo firmado el pasado 22 de noviembre, en el que se establece el martes 10 de diciembre como plazo concluyente para el pago de las cuotas provenientes de los derechos de televisión al club orureño.

Didí Torrico, capitán del primer plantel, indicó que sólo recibieron 26.905 dólares, de los 120 mil que tienen que ingresar a las arcas de la entidad orureña.

Ese convenio permitió solucionar el problema de Sport Boys, que recibió semanas atrás 150 mil dólares, dinero proveniente de los derechos de televisión, mientras 120 mil dólares correspondía a San José.

“Hoy (por ayer), que es 16 de diciembre, nos llega una nota de que están haciendo las gestiones y no sé qué. Hay una clara situación de que la FBF no quiere cumplir este convenio y no puede ser que la federación recién nos diga que están haciendo un depósito, pero de diciembre y enero no se sabe nada. Lamentablemente, tenemos que tomar medidas que están respaldadas por todos los jugadores del país”, señaló Paniagua.

“El campeonato está paralizado, como se puede entender que nos costó tanto llegar a un acuerdo con la FBF y ahora no lo cumplen. La fecha 23 no se lleva a cabo sino cumple la federación”, puntualizó el dirigente de Fabol.