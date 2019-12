Falta de sistema de Sereci impide el registro de nuevos certificados

Algunos trámites en las Oficialías de Registro Civil no pueden realizarse porque el sistema del Sereci no funciona regularmente. También afecta a los permisos de viaje de menores al exterior, y el cobro del bono escolar Juancito Pinto, entre otros

Ciudadanos perjudicados. En la mayoría de las oficialías no hay colas porque se encuentran con el aviso de que no hay sistema en todo el país. Foto: Jorge Ibáñez

“Vengo de dos oficialías de registro civil por la avenida Mutualista, una en Los Pozos, otra aquí al frente y ahora llego aquí”, dice, jadeante, don Lucho Aguilar. El hombre está fatigado por los 38 grados centígrados que marcó el termómetro la tarde del lunes y por buscar la forma de obtener un certificado de nacimiento que permita tramitar el carné de identidad de su nieto. “Es para que cobre su Juancito Pinto”, dice.

La respuesta que don Lucho recibe de la encargada de la Oficialía de Registro Civil 4113 de la calle Beni, es la misma que en las anteriores: “No hay sistema”.

Desde que se reanudaron las actividades post paro cívico en la ciudad, las personas que acuden a las oficialías para solicitar documentos como certificados de nacimiento, de matrimonio, de descendencia, de defunción, unión libre, entre otros, se topan con que “no hay sistema”.

Hay que recordar que las oficinas del Servicio de Registro Cívico (Sereci) en Santa Cruz, del que dependen las oficialías, fue incendidado luego de las elecciones nacionales en que se comprobó que el expartido de Gobierno incurrió en fraude electoral.

Hasta el viernes, la situación no ha cambiado mucho, aunque en las puertas de algunas Oficialías de Registro Civil, hay listas de aquellas a las que cada día les habilitan el sistema para que atiendan a los ciudadanos, pero según los propios oficiales, el sistema es lento e irregular porque sufre constantes ‘caídas’.

Jenny Delgadillo, oficial de registro civil, señala que los ciudadanos se ven principalmente perjudicados porque no pueden obtener certificados de nacimiento, no pueden registrar a sus difuntos (para lo cual tienen 24 horas de plazo después del fallecimiento) y las oficialías no pueden celebrar matrimonios.

¿Cómo repercute esto en las notarías de Fe Pública?, una secretaria de la Notaría 70, frente al Palacio de Justica, señala que, sobre todo, en que no se puede atender trámites de declaratoria de herederos y divorcios. “Desde la anterior semana hemos tenido, aquí, cinco solicitudes de declaratorias de herederos y dos de divorcio que están en suspenso porque no pueden tramitar los documentos que son necesarios”, comenta.

Lo propio pasa con los permisos de viaje, aunque con la salvedad de que en la Plataforma de atención al usuario externo del Palacio de Justicia (que es donde se autorizan los viajes) manifestaron a EL DEBER que, debido a la dificultad de los ciudadanos en obtener su documentación, se está aceptando la presentación de certificados de nacimiento de data antigua.

En el Registro Civil 4126, la doctora Zaida Peñaloza repite que “no hay sistema” y dice que no sabe cuándo se reanudará con normalidad. Afuera de la oficina, doña María comenta que le urge un certificado de nacimiento de su hija para poder viajar al exterior de vacaciones. No sabe qué hacer, porque, si bien se ha enterado de que en el Palacio de Justicia aceptan certificado de data antigua (de seis meses o más), ella no tiene ninguna copia.

EL DEBER se comunicó con quien fungía como directora interina del Sereci en Santa Cruz, pero no se tuvo respuesta a las consultas. Asimismo, se llamó al director nacional, Antonio Pardo, pero no contestó las llamadas.

En las oficialías señalan que desconocen quién está a la cabeza de esa institución y que coordinan con una inspectora y también en un grupo de WhatsApp, pero no con Sereci, sino con la empresa que presta el servicio informático.

En síntesis, hay perjuicio para personas urgidas de algún documento. Basta estar unos minutos en alguna oficialía para ver llegar a varios que preguntan “¿ya hay sistema?”.

LISTAS EN LAS OFICIALÍAS

Habilitadas con sistema

En las puertas de las oficialías, se pegan de forma recurrente, papeles con las listas de aquellas que tendrán el sistema habilitado. En promedio son diez cada día en distintas zonas, aunque, señalan algunas de las oficiales, el sistema es irregular, lento y ‘se cae’ continuamente.



Sin respuesta oficial

EL DEBER intentó comunicarse con los últimos directores del Sereci, tanto a escala departamental como nacional, para conocer sobre las vicisitudes que están teniendo con el sistema y cuál es la situación de sus cargos, pero no se tuvo respuesta de ninguno.

Carta al director del Sereci



Las oficialías de registro civil enviaron una carta dirigida a Joseph Pinaya como director departamental del Sereci, reclamando por el perjuicio a los usuarios y a ellos. Protestaron también porque los turnos de atención son insuficientes.