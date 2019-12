Francisco Argüello asume como DT de Aurora

Argüello formó parte del cuerpo técnico de Baldivieso en equipos como Universitario, Wilstermann, San José, la selección de Palestina y Carabobo de Venezuela, entre otros.

El entrenador paraguayo y exjugador de Oriente Petrolero, Francisco Argüello, fue presentado este martes en conferencia de prensa en Cochabamba como nuevo director técnico del club Aurora.

El exfutbolista dirigirá al «equipo del pueblo», pero estará bajo las órdenes de Julio César Baldivieso, quien funge como asesor técnico ya que no puede figurar como técnico en los partidos oficiales debido a que ya condujo a Always Ready en el presente torneo Clausura y, de acuerdo a las normas, un DT no puede conducir a dos clubes en el mismo certamen.

Argüello formó parte del cuerpo técnico de Baldivieso en equipos como Universitario, Wilstermann, San José, la selección de Palestina y Carabobo de Venezuela, entre otros.

Aurora ocupa el penúltimo lugar en la tabla acumulada del año con 37 unidades en 48 cotejos y está a solo un punto por encima Destroyers y corre riesgo de perder la categoría profesional.

“Para mí es un honor ser parte de este cuerpo técnico, agradecido con Dios y con el profesor Baldivieso, siempre estaré dispuesto a sumar, siempre hemos salido adelante y Dios mediante no va a ser la excepción. Solo queda trabajar y sumar en el aspecto anímico”, sostuvo Argüello quien hoy tuvo su primera práctica con el plantel en el complejo de la Laguna Alalay.

