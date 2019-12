Franclin Gutiérrez: «Quiero ser muy claro, aún no he pensado en el tema político»

El presidente de la máxima organización de productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, afirmó ayer que aún no ha decidido su futuro político porque está abocado a salvar a su institución, debido a que está “asfixiada” por deudas.

Dijo que deben 700 mil bolivianos en impuestos por la crisis que sufrió tras haber sido detenido por el anterior Gobierno en la cárcel de San Pedro por más de un año.

Pese a que los periodistas le preguntaron con insistencia si iba ser candidato o iba a apoyar a un partido, reiteró que no tomó una decisión.

Dejó en claro que su llegada ayer a Cochabamba fue para agradecer a la población y al presidente del Comité Cívico, Juan Flores, por el apoyo que recibió cuando estuvo preso, acusado de ser parte de una organización criminal y a la muerte de un policía en una emboscada en La Asunta.

A continuación, parte de la conferencia de prensa que dio en el billar de la Colón, ayer.

—¿Debe haber un solo frente en las elecciones de 2020?

—Como presidente de Adepcoca, más estoy dedicado a la parte administrativa, porque el anterior Gobierno nos ha asfixiado económicamente, tenemos deudas de impuestos. Según los días, iremos pensando en el tema político.

—¿No descarta ser candidato en las siguientes elecciones?

—No lo había pensado. Me sorprende la pregunta, porque más estoy abocado a Adepcoca y agradeciendo a todos los que me han apoyado.

—Antes de su detención, ¿quería ser candidato?

—Me lancé a la política con un nuevo partido, Todos Unidos por Bolivia, con esa ilusión de querer llegar al Gobierno, porque había mucha persecución, injusticia. Pero el Gobierno de Evo Morales me encarceló, no alcancé a participar en las elecciones, me han negado a entregar la documentación al Tribunal.

—¿Las federaciones del trópico están trabajando en un candidato, Adepcoca puede presentar con candidato?

—Hasta ahora el tema político no lo hemos pensado, seré muy claro. Estamos más preocupados en sacar adelante a Adepcoca. Pero la preocupación más grande tiene que ser defender la democracia.

—¿Va a pedir cambios en la Ley de la Coca?

—La Ley de Coca 906 no ha sido consensuada con los Yungas de La Paz, con los verdaderos productores de la hoja de coca. No favorece al país y tampoco es una buena imagen a nivel internacional, porque se sale del marco legal y reconoce sectores excedentarios, ilegales. Da luz verde a esos sectores y por eso pedimos la abrogación.

—¿Evo Morales tiene orden de aprehensión que no teme?

—Si no tuviera un poco de miedo por las cosas que ha hecho, no se hubiera ido pues a México y Argentina. Cuando a mí injustamente me han detenido, no me escapado. Tranquilamente me hubiera ido a asilar, pero no lo hecho porque soy inocente. Pero Morales lo primero que ha hecho es abandonar el país; entonces, es autor confeso.

MÁS DATOS

Debaten sobre un candidato

El dirigente cívico de Cochabamba, Juan Flores, dijo que debaten con Franclin Gutiérrez que el próximo presidente de los bolivianos no debe inspirar violencia, sino debe inspirar unidad.

“En eso estamos trabajando con Franclin en un enorme esfuerzo, porque hay que recorrer el país. También en una cumbre nacional para el 3 de enero, el día siguiente que salga la convocatoria y haremos sugerencia”, dijo Flores.