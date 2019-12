Gobierno vincula a Evo y su cúpula con terroristas que convulsionaron el país

El entramado de gente ligada al terrorismo, al secuestro y a la agitación social en las calles y en las redes virtuales se va aclarando. Además de la presencia de un argentino, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se confirmó la presencia de un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el peruano Óscar Martín Serna Ponce, quien secuestró al empresario Samuel Doria Medina en 1995.

También se reveló que el guerrillero de las FARC, Facundo Molares Schoenfeld, no arribó solo a Bolivia el 13 de octubre desde Venezuela, sino que lo hizo con dos especialistas en generar caos y terror a través de publicaciones en redes sociales: el venezolano Oswaldo Rivero Curvelo y el colombiano Pedro Nel Carvajalino Amaya. Los tres venían en el mismo avión, aunque no se mostraban juntos para no llamar la atención y burlar los controles policiales.

“Ingresan al país con fines desestabilizadores, con fines de generar un terrorismo mediático, son capacitados en manipular las redes informáticas como Facebook, Twitter”, indicó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Además, explicó los nexos de estas personas con gente del MAS en el país y con el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Por esto, el ministro señaló que hay una corriente, digitada desde Venezuela, que pretende desestabilizar países de la región, que afectaría a Colombia, Perú, Chile y Bolivia, con gente vinculada al terrorismo y narcotráfico.

Los nexos con terroristas

En la conferencia de prensa, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Óscar Gutiérrez, presentó un diagrama de vínculos de una organización criminal, a la que estarían vinculados el exvicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl.

Precisamente a este último se lo señala como contacto con el peruano Serna del MRTA, quien a su vez coordinaba acciones con Facundo Molares.

Sobre el nexo con el gobierno venezolano, se explicó que la enamorada de Pedro Nel Carvajalino, es Ana Rodríguez de la Rosa, hija de Alexis Rodríguez Cabello, que es el comandante General del Ejército de Venezuela, que a su vez es primo hermano de Diosdado Cabello, hombre que tiene relación con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con el expresidente Evo Morales.

“Tenemos algo realmente alarmante, porque resulta ser que el señor Maduro, por medio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, ha financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos, también esto es una conspiración contra América, no solo es contra Bolivia. Obviamente se están iniciando las acciones judiciales contra estos terroristas, narcoterroristas que han ingresado a Bolivia”, dijo Murillo.

El ministro agregó que solicitará una reunión con las autoridades de Gobierno de los países afectados con esas acciones “terroristas”, para compartir la información destinada a realizar una investigación sobre la “corriente de desestabilización desde el señor Maduro”.

Sobre Pedro Nel Carvajalino, colombiano radicado en Venezuela, Murillo explicó que tiene programas a favor del Gobierno de Maduro y que participa en revueltas de Argentina, de Chile y otros países.

Según las pesquisas, tanto Carvajalino como Osvaldo Rivero Curvelo, alías ‘cabeza de mango’ son “terroristas informáticos” y se les halló mensajes en los que se ufanaban de que al país que iban, caían los gobiernos de derecha.

“Bueno, así concluye nuestro periplo por Latinoamérica, por Bolivia, por la Argentina, estamos aquí por el Sur de América, pronto en Chile. Donde vamos caen los gobiernos de derecha y la política neoliberal”, dice un relato en Youtube transcrito por la Policía, que se lo atribuye a Carvajalino.

A esta persona además, se le detectó un perfil falso en la red social Twitter con el nombre y la fotografía de la presidente Jeanine Áñez, en el que se leían mensajes que supuestamente habían sido publicados en 2013, descalificando al Año Nuevo Aimara y el Lucero del Alba, a los que tilda de ‘satánicos’, esto con la finalidad de poner a la gente en su contra.

Nexo con muertes en Montero

En las indagaciones se tiene que Facundo Molares estaba conectado con la excandidata a diputada por el MAS, Deisy Choque, además de otros dirigentes del MAS y funcionarios de la Alcaldía de Montero, varios de los cuales están presos y otros prófugos, por la muerte de dos personas el 30 de octubre. Entre los buscados está el exalcalde de Montero, Mario Baptista, señalado por Deisy Choque cuando fue puesta ante un juez que terminó enviándola a la cárcel.

“Producto de esto se ha logrado la aprehensión de Deysi Choque (diputada electa de las elecciones anuladas), de Alberto Fuentes Urquiza, Iván Cala Ventura hijo de un diputado, Elías Nina y David Peñaloza López, y del equipo médico que de manera clandestina ha brindado protección y asistencia médica al señor Molares”, detalló Gutiérrez.

El jefe de la Felcc cruceña además señaló que lo develado es solamente el ‘ala’ que operó en los conflictos en Montero y que aún falta identificar a quienes generaron violencia en San Julián, donde quemaron la casa del exmasista Félix Martínez; en Yapacaní, donde quemaron la comisaría policial y sembraban terror con vehículos y uniformes policiales; así como a los que bloquearon en El Torno, donde se identificó al dirigente masista Faustino Yucra Yarwi, como la persona que coordinaba con Evo Morales desde México, un cerco a Santa Cruz.

El diputado Tomás Monasterio señaló que con las nuevas revelaciones se desnuda la peligrosidad de la situación que vive el país, no solo por el narcotráfico sino por la existencia de organizaciones criminales dedicadas al terrorismo en Bolivia. Señaló que con la presencia de Molares, de las FARC, no solo se devela que sus funciones no solo apuntaban a crear y operar escenarios de violencia en Bolivia, sino que tenía vínculos ideológicos y políticos con el anterior Gobierno. Asimismo conminó a autoridades a determinar qué personas al interior del partido MAS, fueron quienes trajeron a los terroristas.

EL DEBER / Luis Fernando Soria Sejas