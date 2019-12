Santa Cruz, 17 de diciembre, eju.tv.- El ex director de la FELCC Gonzalo Medina, fue trasladado a la cárcel de Santa Cruz, tras llegar a Santa Cruz indicó que no le encontraron ningún tipo de responsabilidad penal y aseguró no tener miedo de llegar a Palmasola.

“Vengo ahora creyendo en la justicia, confiado en que voy a obtener pronta libertad, porque soy inocente y ustedes y las investigaciones han demostrado aquello” declaró Medina.

Fuente: Unitel