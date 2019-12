Guabirá aseguró al argentino Juan Vogliotti para 2020

El presidente del club Rafael Paz confirmó la llegada del delantero que este año defendió los colores de Real Potosí.

El delantero Juan ‘Chicho’ Vogliotti se sumará a Guabirá. El argentino, de 34 años, llegará para solucionar la falta de gol en el equipo que dirige Víctor Hugo Andrada. El experimentado atacante viene de jugar en Real Potosí en esta temporada, equipo con el que marcó 17 goles en los dos torneos que disputó.

“Necesitábamos un goleador y ya lo tenemos. Vogliotti es un jugador que no tiene equipo, por eso decimos su nombre”, afirmó a DIEZ el presidente de Guabirá Rafael Paz. El líder azucarero agregó que espera no equivocarse con la incorporación de extranjeros.

Paz señaló que existen otros nombres que están en carpeta, pero por respeto no dará a conocer los nombres hasta que no se concreten las operaciones. Para la siguiente temporada el rojo no contará con Michel Acosta (uruguayo), Waldemar Acosta (uruguayo), Marcelo Aguirre (argentino) y Rogerio Leichtweis (paraguayo).

Los que están en análisis son el paraguayo Nelson Amarilla y el argentino Emir Faccioli; sin embargo, su permanencia en Montero dependerá del entrenador. Guabirá este 2019 tuvo una pobre campaña, que no le alcanzó para clasificar a un torneo internacional.