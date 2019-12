John Arandia analiza ser candidato en las próximas elecciones

El periodista y presentador de televisión John Arandia reveló que ha recibido ofertas para entrar en la arena política como candidato; sin embargo, anunció que en dos semanas hará conocer a la población si optará por postular a un cargo público, según publica la red Erbol.

Indicó que ha recibido varias ofertas para ser presidente, vicepresidente, alcalde y gobernador.​ «Todos los cargos que te puedas imaginar«, aseveró.

“Lo he pensado, lo he pensado muchísimo. La respuesta definitiva la voy a dar con el cariño que le tengo a toda la gente en un par de semanas más. Hay otros sueños que tengo que ver si no se postergan. Nunca hay que decir ‘de esta agua no he de beber’, todo puede pasar” manifestó Arandia.

En 2016, el comunicador postuló al cargo de Defensor del Pueblo pero fue inhabilitado por incumplir el requisito de hablar dos idiomas oficiales.

El próximo año se realizarán elecciones nacionales y municipales. Las primeras, tras la anulación de los comicios de octubre en los que se encontraron indicios de fraude electoral.

EL DEBER