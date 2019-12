José Romero Sandoval es el primer postulante a vocal del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia

La mañana de este lunes, y dos días después de que se abriera el periodo de postulaciones, se presentó el primer aspirante a ser vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según información del Senado, se trata del señor José Romero Sandoval, quien entregó su documentación poco después de las 9 de la mañana.

Sandoval, cabe recordar, también fue uno de los postulantes que aspiró a ser Fiscal General del Estado y también Magistrado de Justicia.

Los postulantes pueden presentar su documentación en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que atenderá de 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 19:00.

Cabe recordar que los postulantes deben cumplir 16 requisitos para inscribirse a ese proceso, entre ellos, haber cumplido 30 años de edad y tener nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares, en caso de los varones; y no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento y no tener sentencia condenatoria ejecutoriada.

Otros requisitos establecen no tener algún proceso penal por violencia contra la mujer, niños o adolescentes; trata y tráfico de personas, ni delitos vinculados con corrupción o narcotráfico; estar inscrito en el Padrón Electoral; tener título profesional con una antigüedad no menor a los 5 años; y no tener militancia en ninguna organización política en los últimos 10 años.

No haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los 5 años anteriores a la fecha de designación; no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad con autoridades del TSE, Ejecutivo, Legislativo y Órgano Judicial; renunciar de manera expresa a la membresía de cualquier logia.

Los postulantes deben, también, renunciar de manera expresa a la condición de dirigente; no podrán postularse autoridades electas y aquellos servidores públicos designados en los cargos de ministros; ni quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Boliviana; no haber convocado, organizado, dirigido, supervisado, administrado o ejecutado algún proceso electoral, y no haber impedido, obstaculizado, resistido o rehusado a administrar un proceso electoral.

La Asamblea Legislativa Plurinacional abrió el jueves los libros para la inscripción de los postulantes a vocales electorales, con miras a las elecciones generales, después de que el pleno aprobó por más de dos tercios la convocatoria.

Los postulantes pueden presentar sus documentos en sobre cerrado rotulado señalando el nombre completo, número de cédula de identidad y número de teléfono fijo o celular, con una carta de postulación, con documentación de respaldo, la hoja de vida y declaración jurada notariada que acredite el cumplimiento de los requisitos, en las oficinas de esa entidad legislativa, ubicadas en la planta baja del Palacio de la Revolución.

Según la convocatoria, la nómina de postulantes se publicará el 9 de diciembre en las páginas web y redes sociales de la Presidencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia, y de las cámaras de Senadores y Diputados.

Después, el legislativo realizará la revisión de la documentación, la entrevista, impugnación y la preselección de los postulantes, para elegir a los vocales hasta el 18 de diciembre próximo.

Oxígeno / La Paz