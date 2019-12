Juan Cotumba, un pedalista triunfador a sus 39 años

El ciclista potosino Juan Cotumba Coa, que practica este deporte desde sus 16 años, tuvo una destacada campaña durante los 23 años que viene compitiendo, ya que logró varios podios en pruebas internacionales, nacionales y locales. Representó a varios equipos bolivianos y del exterior. Actualmente, milita en el club Pio Rico y desea seguir corriendo y formando talentos. Hace unos días tuvo la satisfacción de ganar la competencia nacional “Vuelta a Cochabamba”, (el martes cumple 39 años).

– ¿Cómo incursiona en el deporte del pedal?

– Desde muy pequeño me gustaba pasear en bicicleta y por ello decidí correr y tuve la suerte de ganar muchas competencias.

– ¿Cuáles fueron sus mayores logros?

– A nivel internacional triunfé en la prueba clásica “Circuito Armando Zacapu” y ocupé el puesto 14 en la “Vuelta a Chihuahua”, con el equipo azteca de TecosTrek en 2.009. Fui campeón Panamericano en Línea y Contra Remis el año 2011.

Líder “UCI América Tour” en los meses de noviembre y diciembre de 2011 y en enero, febrero y marzo de 2012.

– ¿Por qué lo castigó la federación en 2014

– No tuve ningún castigo, sino que tardé un año en justificar lo que tome el medicamento que se llama Furosemida, que es diurético y se vende libremente en las farmacias en nuestro país, pero es prohibido por la UCI (Unión de Ciclismo Internacional). Fui absuelto.

– ¿Cuál fue el motivo para que se retire en 2017?

– Decidí retirarme por los desatinos que cometía el titular de la federación, Edgar Herrera, que ya no convocaba a pruebas selectivas para conformar la selección, que debía competir en el exterior, y elegía a “dedo” a los deportistas que eran sus allegados, sin que tengan un nivel competitivo. No convocaba a pruebas nacionales para que el ciclismo en nuestro país mantenga su nivel que tenía, cuando se corría la “Vuelta a Bolivia” que organizaba el sacerdote Eduardo Pérez Iribarne.

Además, realizaba viajes de turismo, al exterior, sin llevar pedalistas.

Avaló a un español para que conforme un equipo con el nombre de “Bolivia”, cuando este tenía muchos antecedentes, por ejemplo, que dejó sin ayuda a varios ciclistas de diferentes países de Sudamérica.

Todos estos errores de Herrera me decepcionaron, ya que perjudicó a muchos corredores nacionales que se vieron frustrados de competir a nivel internacional y por eso decidí dejar el ciclismo que es el deporte que me apasiona.

– ¿Por qué volvió a correr?

– En marzo de este año tuve la fortuna de que me llamará Marco Antonio Torrico de la empresa Pío Rico, quien me dijo que me haga cargo de su equipo y además que si me gustaría volver a correr podía hacerlo.

Torrico siempre se ha caracterizado por ganar las carreras y me dijo que con mí experiencia y trabajo podríamos volver a la senda del éxito. Esas palabras me emocionaron y me llenaron de felicidad, ya que con ello reconoció lo que hizo el equipo en años anteriores, valoraba mí experiencia, me daba otra oportunidad y me apoyaba como ciclista.

Esto fue un plus demasiado grande para mí y mi retorno al ciclismo.

– ¿Qué planes tiene?

– Junto con los dirigentes de Pío Rico es formar nuevos talentos, todo esto no solamente en beneficio del equipo, sino también de nuestra querida Llajta y del país. Además de seguir entrenando y compitiendo en busca de nuevos lauros.

Agradezco a la familia Torrico de la empresa Pío Rico, que aparte de apoyar a los ciclistas, ellos también practican y son campeones.

APUNTE

Campaña en Bolivia

Ocupé el tercer puesto con el club Tecos Trek de México en 2009 en la “Vuelta a Bolivia” – UCI 2.2”. En 2011 con el equipo de Pío Rico fui primero.

Gané la “Vuelta a Cochabamba” en 2003 con el club Charcas, 2012 con Pío Rico, 2016 con Pollito Rico y este año con Pío Rico.

Me clasifiqué primero en la “Vuelta al Sur UCI 2.2” con Pollito Rico en 2015. Además, de l a “Vuelta a Tarija”, “Oruro” y “Lago Uru Uru en 2011. En 2012 y 2013 gané en las vueltas a Santa Cruz, Potosí, Villazón y Tupiza.