Loza: “No echamos a los policías, ellos se fueron”

Cochabamba.- Leonardo Loza, dirigente cocalero del Trópico e integrante del Movimiento al Socialismo (MAS) aseguró que ningún dirigente, ni poblador expulsó a la Policía del lugar y consideró que los efectivos deberían ser procesados por abandono de funciones.

«El Trópico en ningún momento ha expulsado a ningún policía, ellos automáticamente sin informar nada a nadie, desaparecieron, abandonaron su fuente laboral, yo creo que eso inclusive tiene consecuencias legales», manifestó en conferencia de prensa Loza.

La Policía todavía no retorna al trópico, cumplen 43 días replegados y aguardan una respuesta de la Gobernadora interina Esther Soria, para que sea mediadora a fin de evitar más conflictos sociales.

Por su parte el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, Andrónico Rodríguez aseguró que pueden retornar a sus funciones, «ellos se están victimizando, ¿quiénes somos nosotros para brindar garantías”.

Los efectivos se replegaron del sector el 11 de noviembre, luego de la renuncia de Evo Morales por temor a represalias. Tras el repliegue, los productores quemaron y destrozaron varias infraestructuras policiales.

“Esto no se trata de quien garantice o no garantice, yo creo que la policía es constitucional, en base a eso debe actuar y cumplir su rol correspondiente. Recalco nosotros como Trópico no entendemos porqué la policía abandonó, nadie lo molestó”, añadió Loza.

Loza justificó los daños a las instituciones policiales asegurando que se actuó al calor del momento. Denunció que los comunarios del trópico están «amenazados» por el Gobierno de Añez con una intervención policial y militar a esta zona.

