Luego de 33 años, los pacientes con VIH aún enfrentan rechazo social

Los pacientes son aislados hasta por sus familiares. Muchos, además de este mal también tienen tuberculosis, meningitis y anemia. Cada vez hay personas más jóvenes diagnosticadas con el virus

“La gente lo sabe. Esta enfermedad no se transmite con solo dar la mano o con solo sonreírle a alguien, pero algunas veces no entiende esto ni la familia”, dice Fabricio (nombre ficticio) mientras reconoce que su familia lo aisló desde hace tres años, cuando le confirmaron que era portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). “Mi hermana no quería ni darme la mano. Me tenía asco”, agrega.

En 1986 se registró el primer caso de VIH en Bolivia, han pasado 33 años desde entonces y quienes padecen de VIH-sida, además de su problema de salud, deben lidiar con el rechazo y la discriminación de muchas personas, incluidos sus familiares.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, enfatiza que este mal se transmite en un 99% por relaciones sexuales, por lo que el paciente sí puede conllevar una vida completamente normal en lo familiar, social y económico, sin poner en riesgo a nadie.

Historias de vida

Hace más de dos años Fabricio presentó algunos síntomas del sida: solo quería dormir y no tenía hambre. Perdió tanto peso que, luego de pocas semanas tuvo que hacer nuevos agujeros a su cinturón. Esto lo alertó al igual que a sus familiares, incluso a sus vecinos cercanos. Cada vez estaba más flaco y demacrado.

Una vecina, preocupada por su situación, lo llevó a una feria de salud para que le hagan un chequeo general. Todos los primeros exámenes salieron bien, poco antes de irse, decidió hacerse la prueba rápida de VIH. “Lo recuerdo muy bien. A los 15 minutos una doctora volvió y me alejó de todos. Me dijo, ‘usted tiene un pequeño problema de salud, tiene VIH’. Sentí que se cayó mi mundo. Sentí en mi espalda como si me golpearan”, comentó.

La doctora le sugirió ir a un centro de salud, donde, finalmente, un nuevo médico le confirmó el diagnóstico, pero también le dijo que, si se cuidaba, podía vivir,10, 20 o hasta 50 años más. “Me dio esperanzas”, dijo.

El responsable del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia para casos de VIH y sida (Cdvir), Gonzalo Borda, indicó que, si las personas con VIH-sida se cuidan y toman sus medicamentos (retroviales), incluso pueden volverse indetectables y tener menos probabilidades de transmitir la enfermedad.

“El medicamento hace tal efecto que, por ejemplo, si el paciente tiene 30 relaciones sexuales, transmitirá solo en una. A diferencia de otros que transmiten en todas”, explicó.

Martín, (nombre ficticio), es otro paciente con VIH. Nació en La Paz y desde pequeño vive en Santa Cruz. En 2010, cuando tenía 22 años, le diagnosticaron VIH. Desde entonces ha tenido que enfrentar esta realidad casi solo. Su pareja -que sabe que es portador del virus- lo ayudó por un tiempo a sobrellevar la situación.

Martín también sintió el rechazo social por su condición de ser positivo al virus. Comentó que algunas enfermeras se ponían guantes solo para darle la mano.

Suma de males

Desde el día del diagnóstico, Fabricio tuvo que ser internado, en dos ocasiones, en la comunidad Encuentro, centro donde atienden a pacientes con VIH-sida. En esta última ocasión le detectaron tuberculosis.

A su vez, Martín, justo el día de la entrevista cumplía 31 años de edad. Está flaco, en los últimos nueve años fue internado cinco veces, pero esto no lo desanima. Fabricio al igual que Martín luchan por seguir vivos.

En Santa cruz viven con VIH 10.506 personas; cada año se detectan cerca de 1.000 nuevos casos

Si bien el departamento cruceño dejó de concentrar el 50% de nuevos casos de VIH-sida reportados cada año en el país. Un dato que sigue siendo alarmante es que en la actualidad hay 10.506 personas que conviven con el virus.

Además, según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), cada año se detectan cerca de 1.000 casos nuevos. Por ejemplo, entre enero y octubre de este año se reportaron 972 casos nuevos.

Los afectados de Santa Cruz representan el 37% del total del país. En Bolivia suman 2.700 casos en esta gestión.

El Sistema Público de Salud del departamento cruceño tiene 64 centros de salud, donde hay personal capacitado y actualizado para realizar consultas médicas, diagnósticos y entregar la terapia con antiretrovirales de manera gratuita.

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del VIH- sida. El lema de este año impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es #HablaConmigoAbiertamente. Esto debido a que aumentan con alarmante ritmo los afectados más jóvenes.

Las autoridades piden a la población prevenir el VIH a través del uso de preservativos y sobre todo la fidelidad en pareja.