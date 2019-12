Luis Fernando Camacho es increpado en Washington

Luis Fernando Camacho, expresidente cívico de Santa Cruz, fue increpado por activistas de Code Pink en Washington, Estados Unidos.

Los Tiempos.- El exlíder cívico Luis Fernando Camacho fue increpado por activistas de Derechos Humanos y bolivianos mientras participaba como invitado en un conversatorio de la organización Diálogo Interamericano» en Washington, Estados Unidos.

El evento tenía el objetivo de presentar el relato de Camacho sobre lo sucedido durante la crisis de Bolivia y la política y perspectivas del país. Sin embargo en medio de la charla al menos en tres ocasiones grupos de defensa de los derechos humanos y otros afines al Gobierno de Evo Morales ingresaron al salon reclamando a Camacho por las muertes en el país.

«No al golpe», «Camacho asesino», «Camacho facista», eran algunos de los estribillos que se escuchaban. Los manifestantes llegaron hasta la tarima para colocar carteles junto al líder. En el lugar se vivieron momentos de tensión entre las personas que apoyaban a Camacho, los protestantes y el personal de protocolo.

Absolute chaos today at Inter-American @The_Dialogue today after Bolivian activists & @codepink interrupt a “conversation” w neo-nazi @LuisFerCamachoV

me ask him to respond to allegations he’s a fascist before staff block access & physically attack Codepink pic.twitter.com/XlNXQll1zU

— Anya Parampil (@anyaparampil) December 12, 2019