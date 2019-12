Luis Fernando Ortiz: «Un puerto seco será la apuesta para conectar a Santa Cruz con la región»

El CEO de Delta Cargo dio detalles sobre las nuevas líneas para transformar al sector de logística y transporte. Tienen cuatro ejes en agenda para contribuir al rol y la vocación del departamento hacia el exterior

Luis Fernando Ortiz es uno de los actores que abre nuevos rumbos al sector de la logística y transporte. Es CEO de Delta Cargo, firma nacional desde la que nacen las líneas que apuntan a evolucionar las estructuras de esta industria que sumará un puerto seco en 2020, dispondrá de ‘el primer Uber’ de los camiones de la región y profundizará en la inserción tecnológica para conectar a los actores que están en su órbita de operaciones

¿De qué manera afrontan la transformación y nuevas oportunidades que se presentan en el desarrollo del sector de la logística y transporte?

En 2018 celebramos 25 años de trayectoria implementando una nueva planificación estratégica que dio lugar a cuatro transformaciones. La primera fue reclutar a los mejores talentos de la ciudad y en algunos casos de Bolivia; fuimos bien estrictos en cumplir esta misión y encontrar quien calce con nuestra cultura de ‘Transformar la Industria del transporte en Bolivia, por medio de la tecnología’. Lo segundo fue crear un directorio con experiencia en el sector y en el tema tecnológico para que puedan complementarse.

El tercer pilar se enfocó en nuestros clientes y proveedores, con los que tenemos tres prioridades: la integración de toda la cadena de la empresa con un sistema de gestión de transporte que integre a estos actores y a los aspectos contables y financieros de la operación; la inclusión de nuevos servicios y un nuevo centro logístico para los proveedores que es una inversión que será inaugurada el próximo año.

Por último, la cuarta premisa se orienta a nuestros choferes, para que estos encuentren cargas en el lugar donde estén y se conecten a los clientes. Creamos una startup dentro de la empresa (spin-off) denominada Delta X que apunta a ser el ‘Uber’ de los camiones de Latinoamérica.

¿Qué potenciales han visto para el desarrollo del centro logístico y qué detalles se pueden conocer sobre esta inversión?

Profundizamos nuestros conocimientos y servicios en transporte y logística. Hay potencial en el tema de transferencia, ya que Santa Cruz es el nodo que conecta a la parte occidental de Bolivia (incluso Perú) con Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Ahí detectamos esta iniciativa, que es un puerto seco, para ordenar lo que se está haciendo hasta ahora, pero de manera moderna y digitalizada.

Implementaremos los conocimientos aprendidos en el exterior y se ubicará en la zona de la nueva carretera a Warnes, se estima invertir $us 2 millones. Por detalles en algunas negociaciones no se pueden revelar otros temas.

Entonces, ¿será una nueva opción para el sector logístico y un refuerzo a los proyectos en agenda público-privada?

Sí. Esto será un complemento a las alternativas ferroviarias y aéreas (Viru Viru Hub). Son vías y complejidades distintas, pero también complementarias. Santa Cruz debe asumir su rol y vocación hacia el Atlántico, por eso vemos que un puerto seco será una apuesta para conectar con la región. Sin duda hay que desarrollar el potencial que tenemos por la hidrovía (Paraguay-Paraná). Delta Cargo ya tiene oficinas en Puerto Jennefer y esa es otra apuesta para conectar con el puerto seco de Mato Grosso (Brasil), al igual que nuestra operación en Arica (Chile). El próximo paso será iniciar operaciones en Ilo (Perú).

Con los cambios que se perciben en el país, ¿qué ajustes deben hacerse o hacia dónde deben girar las nuevas políticas?

Bolivia tiene que desarrollar su potencial y que los actores del sector, nacionales y extranjeros, tengan disponibilidad y alternativas en Bolivia, tal y como ocurre en otros países donde existen espacios disponibles para los bolivianos. Hay prioridades que se enfocan en el eje bioceánico, que junto a la hidrovía mueven el 80% del comercio exterior; sin embargo, también hay que desarrollar la hidrovía por la parte norte y que haya opciones para la operativa sectorial. El país debe estar conectado por la vía física y la tecnológica.

¿Qué análisis hace sobre el interés de empresas del exterior de incursionar en el mercado nacional?

Se percibe el ingreso de competidores del extranjero y es que cada vez hay más carga. La competencia es valiosa si es sana, porque mejoramos estándares y nos actualizamos, al final se beneficia el cliente y eso hay que apoyarlo. No obstante, no vemos el desarrollo tecnológico óptimo en nuestra industria, ingresan brókers tradicionales, pero todavía no digitales.

¿Qué limitaciones se dan por el poco desarrollo tecnológico en el sector?

Hay una falla en el talento, el universo en Bolivia es pequeño y se enfoca a otras industrias, por eso trabajamos para hacer más atractivo al sector y conectando al mercado, hay una oportunidad enorme para nuevos desarrollos.