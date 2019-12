Maestros urbanos piden un incremento de 33% y amenazan con no volver a clases

Nacional

El representante del magisterio urbano, profesor Leandro Mamami pidió 33% de incremento para el sector de Educación y aseguró que si el gobierno no atiende su petición tomarán medidas de presión, además dijo que no se garantiza el inicio de las clases el próximo año.

“Los trabajadores deben pelear para que el incremento sea del 33% del presupuesto de la nación para educación y el 10% para el sector de Salud, todos los trabajadores tenemos derecho a comer, tenemos las mismas necesidades, tiene que haber un incremento conforme a la canasta familiar que es de 8.900 bolivianos que es una proyección que realizó el INE”, dijo Mamani.

Además pidió que exista igualdad en los sueldos de todos los bolivianos, “se debe eliminar ese criterio de trabajadores de primera y de segunda, los de primera ganan salarios arriba de 15.000, como los parlamentarios y los de segunda que apenas llegan a ganar 2.000 bolivianos”.

Sobre las medida que tomarán si estos pedidos no son atendidos por el gobierno actual de la presidenta Jeanine Añez, Mamani aseguró, “inmediatamente reactivaremos las movilizaciones, todos los mecanismos de presión para que sean atendidas todas las demanda tanto de Salud como de Educación. No estamos garantizando el reinicio de las labores educativas en caso de que no sean atendidas nuestras demandas”.

