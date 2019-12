Más de 70 muertos y decenas de heridos al explotar un coche bomba en la capital de Somalia

Imagen del lugar del atentado con un coche bomba este sábado en Mogadiscio, capital de Somalia. FEISAL OMAR (REUTERS) / VÍDEO: REUTERS

Más de 70 personas han muerto y decenas han resultado heridas este sábado por la explosión de un coche bomba en un puesto de control de carretera en Mogadiscio, en la concurrida intersección que conecta la capital de Somalia con la localidad de Afgoye, según fuentes médicas.

Esta cifra de víctimas mortales es sin embargo provisional, señaló el médico Yahye Ismail, pues solo tiene en cuenta los muertos en los hospitales Erdogan y Maddina, desde donde se urge a la población a que acuda a donar sangre. «Se ha pedido a otros pacientes, familiares e incluso a médicos, enfermeras y personal del hospital que donen sangre con urgencia para ayudar a las víctimas. La situación es mala», dijo Ismail a Efe.

Video: Horrific scenes at Mogadishu’s Ex-control Afgoye junction after a suicide truck bomb blast; bodies lie on the ground as emergency services evacuate the dead and wounded. pic.twitter.com/4D55J4lR49

— Harun Maruf (@HarunMaruf) 28 de diciembre de 2019

