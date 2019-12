View this post on Instagram

Hoy roto tengo el corazón. He andado y caminado en este mundo enamorándome y desenamorándome de la vida, y en ella he conocido seres que me han inspirado y enseñado la belleza más pura en una causa llamada Libertad. Este mundo es rudo y uno se cae con frecuencia, asediado por la tentativa de creer que la causa está perdida. Hace unos años, en la ciudad de Caracas, nos conocimos, en medio de una persecución. Ahí estabas, corriendo y saltando con tu cámara a mi lado. Llegaste desde el sur con esa entrega y energía universal, y ese brillo único de quien ama la libertad y cree en la hermandad como medio para lograrla. Ahí, entre gases y sirenas, nos abrazamos con euforia celebrando que no pudieron agarrarnos esa vez, y entonces nació nuestra bella amistad. Luego caí y me encerraron bajo tierra, y te tocaría alzar la voz exigiendo mi libertad. No me abandonaste, jamás retrocediste, nunca vi tu espalda. Siempre tú, firme y consecuente sacudiendo la conciencias de quienes dormían ciegamente en nuestras tierras. Mi judío boliviano amigo, mi ejemplo, mi pana, mi hermano. Hace unas semanas pudimos abrazarnos nuevamente, lloramos como de costumbre, nos emocionamos como nunca, nos reímos con café, conspiramos como es el deber, sin saber que estábamos tan cerca de lograr tumbar al narco dictador que tenía secuestrada la noble Bolivia. Hoy lloro, tengo dolor en mi corazón, no quería continuar solo este recorrido hermano. Pero debo entender que tenías una gran misión y la cumpliste como un grande. Ayer tuviste tu última entrevista culminando la misión, Bolivia es libre y ahora tú estás en el cielo siendo ángel. Yo aún no termino mi misión acá en la tierra, no dejes de ayudarme hermano, que al terminar subiré y nos juntaremos nuevamente. Hoy las tierras y nuestros indígenas harán una gran fogata en tu honor, la verás desde allá arriba con shalom. Te amo hermano Sammy, gracias por enseñarnos tanto y ser luz.