Miss Myanmar, primera candidata a Miss Universo que se declara abiertamente homosexual

Swe Zin Htet, estudiante de Derecho de 21 años, ha desvelado su identidad sexual horas antes del certamen celebrado este fin de semana en Atlanta: «Quiero que el mundo acepte a la comunidad LGTBI y su derecho a escoger su camino»

En los cada vez más obsoletos concursos de belleza, las diferencias solo están bien vistas en términos de rubias y morenas o de ojos marrones contra azules. Poco más. Los estándares son eso, estándar, y no permiten demasiadas variaciones en alturas, medidas y ni siquiera pensamientos. De ahí que la irrupción de particulares que expresen un sentir distinto siempre sean acogidos con aplausos por su valentía.

Si el año pasado ocurrió con Ángela Ponce, la joven transexual española que se convirtió en Miss Universo España primero y que más tarde participó en la final global en Bangkok, erigida en icono de la diversidad y el activismo, este año quien ha alzado la voz ha sido Swe Zin Htet. La representante de Myanmar (la antigua Birmania) en la competición de Miss Universo celebrada el fin de semana en Atlanta (EE UU) es la primera miss que forma parte de este concurso que se declara abiertamente homosexual.

Swe Zin Htet, de 21 años, ha explicado que es lesbiana, algo que tiene doble fuerza ya no solo por el concurso, sino porque en su país la homosexualidad sigue siendo visto como algo negativo que, además, está prohibido (el matrimonio no se contempla) y penado por ley: puede suponer hasta 10 años de prisión, aunque esa ley ahora está en desuso. Cuando se encontraba en Atlanta para las pruebas preliminares, la joven contaba a través de un traductor: «Tengo una plataforma por la que si digo que soy lesbiana, sé que tendrá un enorme impacto en la comunidad LGTBI de Birmania». Con esa revelación, Htet afirmaba: «Me siento como si hubiera empezado un nuevo capítulo en mi vida». Aunque la joven había contado en un pequeño blog a finales de noviembre que era lesbiana, no ha sido hasta esas declaraciones cuando su identidad sexual se ha hecho pública y ha generado el impacto que ella buscaba.

Criada en Magwe, al oeste del país, esta actriz, cantante y estudiante de Derecho budista trata de convertirse en abogada y luchar contra el abuso infantil. «En mi país, a la dificultad de que a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero no son aceptadas, además se las discrimina y se las trata como a gente de una categoría inferior», ha relatado esta joven. Ahora busca con sus declaraciones que su país cambie la visión que tiene acerca de la homosexualidad.

«No todos los países permiten el matrimonio entre las personas del mismo sexo, y quiero que el mundo acepte a la comunidad LGTBI y su derecho a escoger su camino y a perseguir la felicidad. El amor es la fuerza más poderosa; nos enamoramos de seres humanos, no de géneros», explica en ese blog donde ha hecho pública su homosexualidad, contando que es algo que sabía desde hace unos cinco años y que para ella asumirlo fue «un reto»: «Pero siento que tengo una voz poderosa y la mejor de las posiciones para defender esta causa. Algunos fans lo saben y siempre me han apoyado, pero es la primera vez que hablo de ello en público».

Sus padres al principio no lo asimilaron: «No me aceptaban. Pero cuando descubrieron más acerca de la comunidad LGTBI empezaron a hacerlo». Durante tres años ha salido con una conocida cantante birmana llamada Gae Gae, como ha contado en la revista People, a la que conoció en una fiesta y cuya relación mantuvieron prácticamente en secreto. Desde la organización aseguran a la misma revista sentirse «honrados de haber podido dar una plataforma a mujeres fuertes como Miss Universo Myanmar, que son lo suficientemente valientes como para compartir sus historias con el mundo».

En la competición por el puesto de Miss Universo se alzó ganadora, finalmente, Zozibini Tunzi, Miss Sudáfrica, de 26 años. Swe Zin Htet fue eliminada antes de la final. Pero ha llegado mucho más lejos de lo que ella misma pensó.