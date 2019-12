“Yo no pensaba hablar nada de México simplemente por un tema de soberanía. Yo sólo me iba a enfocar en la experiencia de Bolivia con Evo Morales. Incluso quise mostrarles mi plática porque la tengo en diapositivas, pero no quisieron. Y el motivo fue que supuestamente era una charla contra Obrador”, señaló Alejandra.