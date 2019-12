Ortiz: Redes ATB y PAT fueron las más favorecidas con publicidad por el gobierno de Evo Morales

El senador Óscar Ortiz calificó de desproporcionada la inversión que hizo el anterior Gobierno en estos medios. En 10 meses facturaron más de Bs 68 millones. Los ejecutivos de estos canales no respondieron. La acusación surge por la investigación al empresario Hurtado.

La publicidad estatal que el Gobierno de Evo Morales pauteó de enero a octubre de 2019, en las redes televisivas, ATB y PAT fueron las más altas, solamente superadas por Bolivia Tv, pero no en el ítems publicitario, sino en el de las transmisiones. Por este motivo, el senador Óscar Ortiz ha reiterado sus pedidos de investigación respecto al conglomerado de empresas, entre las que se encuentran estos dos medios, que según la denuncia involucrarían al empresario Marcelo Hurtado con los exmandatarios.

Según información del Ministerio de Comunicación al que accedió este medio, en 10 meses de este año, la Red ATB facturó Bs 35,5 millones, mientras que PAT llegó a Bs 33 millones, por concepto publicitario. En total ambos canales accedieron a contratos con el Estado por Bs 68,5 millones.

La Red UNO accedió a contratos por Bs 25,6 millones; Bolivisión, por Bs 22,4 millones. Unitel y Bolivia Tv fueron contratadas por la mitad del dinero que se le pagó a la Red ATB. Por debajo aparecen RTP, Cadena A, Abya Yala, todas ellas con contratos de más de Bs 10 millones. Al final de la lista, XTO TV y Tv OFF por Bs 1,5 millones.

Sobresale también que en este mismo periodo se le pagó a Bolivia Tv la suma de Bs 47 millones por el concepto de “transmisiones”.

Ortiz denunció que hay un conglomerado de empresas, conformado por las cadenas de televisión ATB y PAT; el periódico La Razón; la agroindustria Gravetal y la administradora de fondos de jubilación Provida, por lo que pidió a la Fiscalía que indague quiénes son sus “verdaderos dueños”, porque presume que pertenecen a Morales y a García Linera.

Además, remarcó “que ATB y PAT recibieron una inversión estatal en propaganda absolutamente desproporcionada que excedía a lo que recibían otros medios de comunicación, pero que no tenía la más mínima relación con el rating que tenían”, aseguró.

Con estos datos, advirtió que “todo indica que esa era una forma de transferir recursos públicos para beneficio privado de los accionistas de esas empresas”.

El expresidente Morales respondió desde Argentina a través de su cuenta de Twitter. “Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa, en su plan de persecución y acoso”.

Ortiz le respondió en la misma red social que “obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?”.

Ayer acotó ante los medios que “en ATB, el señor Marcelo Hurtado aparece como representante legal de una infinidad de empresas que conforman la base societaria de este medio. Pasa lo mismo con PAT, que nos digan quiénes son los dueños, o de Gravetal”.

Destacó que los integrantes de los directorios de estas empresas “siempre son personas vinculadas al anterior Gobierno. Lo mismo pasa con la empresa que recientemente adquirieron, Provida. El 69% de las acciones son de Hurtado. Tiene que demostrar el origen de su fortuna”. Además reveló que el vicepresidente es Norberto Clavijo, exfuncionario del Ministerio de Gobierno, vinculado al operativo del hotel Las Américas, y denunciado por supuestamente usar el nombre del ministro Carlos Romero para influir en los administradores y operadores de justicia, con el objetivo de “tener ventajas económicas indebidas”.

“Cómo es posible que un exfuncionario masista aparezca de vicepresidente de una empresa que administra el 30% del seguro social obligatorio. Todos estos son indicios claros”, dijo el legislador que además manifestó que en todo esto hay un hombre clave: el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill,y manifestó que su representante legal sería precisamente el empresario Hurtado.

Aunque se presume que éste salió del país, este fin de semana, a través de un comunicado difundido por ATB indicó que desempeña sus funciones en Bolivia. Negó ser representante de Gil y de sus operaciones o inversiones; complementó que no tiene absolutamente ninguna relación con Evo Morales ni con Álvaro García Linera.

Desmintió también que sea propietario de las mencionadas empresas. Aunque, subrayó que sí es uno de los socios de ATB y dueño del 40 % de Provida, pero sin explicar el origen de su dinero.

EL DEBER intentó conversar con los ejecutivos de los medios aludidos, pero en ninguno de los casos atendieron las llamadas o accedieron a responder.

En la interna de estos canales, los periodistas dijeron que en vez de notarse la bonanza económica, a lo largo del año hubo retrasos contínuos en el pago de sueldos y reducción de personal.

EL DEBER / Luis Marcelo Tedesqui Vargas