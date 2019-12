Padre de migrante asesinada en México exige justicia desde El Salvador

«Para mí, justicia es que los que mataron a mi hija vayan a la cárcel. Yo quiero que siga el caso hasta que me digan que arrestaron a la persona que disparó”, dijo a la prensa el hombre de 59 años de edad, quien tuvo que retornar a El Salvador tras la muerte de María.

Escobar, padre de la joven de 19 años de edad, se reunió con autoridades salvadoreñas del Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir la devolución de 4.100 dólares que su familia gastó en la repatriación de los restos de su hija. Durante el encuentro, Escobar les entregó una carta manuscrita en la que solicitó al Gobierno salvadoreño que acompañe su petición de llevar ante los tribunales a los responsables del asesinato. «Yo solicito al gobierno que haga todo el esfuerzo para que la justicia llegue. Yo no quiero que esto se quede así”, afirmó.

«No hemos visto una representación activa (de El Salvador) en este caso”, aseguró la abogada de la organización Cristosal -que acompaña a la familia Escobar- Norma Fernández. La jurista explicó a la prensa que el asesinato sucedió luego de que el gobierno de México intensificara sus medidas migratorias y «militarizara» la frontera. «El caso es emblemático porque el Estado (salvadoreño) no ha respondido bajo la figura de protección o de representación a sus nacionales”, agregó Fernández.

La muerte de María Senaida

La joven viajaba de manera irregular por México rumbo a Estados Unidos para reunirse con su padre, quien llevaba varios años de residir en el país norteamericano. Reportes de la prensa local indican que María murió a raíz de un disparo que recibió en la cabeza cuando supuestos policías mexicanos de Veracruz interceptaron el vehículo en el que se trasladaba junto a otros migrantes.

Escobar relató –en declaraciones a la prensa antes de la reunión con Cancillería- que su hija emprendió el viaje a Estados Unidos por «necesidad» para «que la familia prospere o por lo menos tenga para comer». Tras el encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Escobar dijo que las autoridades le aseguraron que el cuerpo diplomático salvadoreño en México ha solicitado que se indague la muerte.

No obstante, el Gobierno salvadoreño no ha dado detalles de las acciones o solicitudes al Ejecutivo mexicano. «Hasta ahora, en ningún momento me han apoyado las autoridades (salvadoreñas)», acotó Escobar.

