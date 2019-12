Policía mató a su ex pareja en Tarija

sábado, 21 de diciembre de 2019 · 10:34

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

Un nuevo caso de feminicidio ocurrió este viernes en Tarija, donde un policía disparó hasta quitar la vida a su ex pareja Silvia L. S. L. hecho que ocurrió en el barrio Abaroa de esa ciudad. El autor del hecho fue aprehendido luego de que la Fiscalía levantó el cadáver de la víctima.

Según vecinos de la víctima, el hecho inició con una discusión entre la ex pareja en la puerta del inmueble de la víctima, la cual se negó a abrir la puerta al policía que se retiró y a los pocos minutos volvió con el arma de fuego.

“Escuché los disparos y no me di cuenta que eran disparos. Hubo un problema con la chica que vivía allí, los vecinos más cercanos dicen que ya no tenía ninguna relación con él, pero el novio vino en un inicio a hablar con ella, le pedía que le abra la puerta y ella no quiso hacerlo, por lo que comenzó a romper los vidrios de la ventana”, dijo uno de los vecinos a El País de Tarija.

El testigo que no quiso identificarse continuó con el relato, “Como no salió la chica, el chico se fue y entonces salieron los vecinos al callejón para ver cómo estaba la chica y saber lo que había pasado, después de unos 15 minutos que se fue el sujeto, volvió de nuevo con el arma. Los vecinos corrieron y entraron a sus casas, la chica igual, pero el sujeto metió el arma por la ventana y comenzó a disparar. Vio que la mató, se subió a su moto y se fue”.

El autor del hecho ya fue aprehendido y cumple detención preventiva en las celdas de la Fuera Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de esa ciudad. Mientras que la fiscal de materia asignada, Daniela Cáceres se lamentó por el hecho, “terminamos el año con un feminicidio más, una joven de 32 años de edad aproximadamente que perdió la vida”.

La víctima dejó a un niño de 10 años en orfandad, quien también se encontraba en el domicilio el momento que ocurrió el feminicidio.

Fuente: paginasiete.bo