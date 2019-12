Ponce anuncia su alejamiento de San José

Bajo las circunstancias en las cuales está el club San José, el director técnico Miguel Ponce indicó ayer que es difícil continuar al mando del primer plantel y ha recibido ofertas de otros equipos del país para quedarse y trabajar en otro proyecto en 2020.

Hace dos semanas, Ponce tomó la decisión de seguir dirigiendo en el fútbol boliviano, porque la oferta económica y deportiva era atractiva para su carrera. El profesional de nacionalidad chilena llegó a Bolivia en marzo de este año con el antecedente de entrenar a la Sub-17 y dirigir a otros planteles también de su país.

“Rechazamos propuestas de dos clubes de Chile. Decidimos quedarnos en Bolivia, eso no quiere decir que sea en San José”, declaró Ponce en el práctica de los santos, retomando la actividad para enfrentar mañana (16:00) a Guabirá en el estadio Jesús Bermúdez.

Aunque Ponce no quiso mencionar de qué club se trataría, hay versiones desde La Paz que mencionan que Bolívar está interesado en sus servicios, ya que hubo un cortocircuito con el actual entrenador, el argentino César Vigevani.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“San José hoy en día no tiene presidente, no hay club, no hay futuro y con esa situación no podemos pensar en una relación con San José”, agregó Ponce, quien advirtió que varios de los actuales jugadores se marcharán.

El contrato de Ponce con el cuadro de la V Azulada finalizó el 11 de diciembre, pero decidió quedarse para dirigir hasta el último encuentro del torneo Clausura. El técnico dejará a los santos clasificados a la Copa

Sudamericana, aunque puede aspirar a obtener el Bolivia 4 a la Copa Libertadores de América, dependiendo de los resultados de la vigésima sexta jornada.