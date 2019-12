Pumari dice que Camacho «pateó el tablero»

sábado, 07 de diciembre de 2019 · 11:08

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari señaló que el expresidente del Comité por Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, «pateó el tablero» refiriéndose a su afirmación respecto a que irá solo en su candidatura de cara a los comicios electorales de 2020.

Pumari manifestó que “una vez más me sorprende Luis Fernando Camacho” señaló entrevistados en radio Fides y que el cruceño con sus declaraciones “ha pateado el tablero”.

Asimismo acotó que con la postura de la Camacho estaría cerrado la posibilidad de una “alianza» entre el oriente y el occidente del país.

Pumari hoy debía dar a conocer su postura, de acompañar o no a Camacho, tras una consulta con Comcipo. Ahora comunicó que en horas de la tarde dará a conocer la determinación del ente cívico.

En las últimas horas Camacho, determinó ir como candidato a la Presidencia sin Pumari como acompañante de fórmula.

El anuncio fue realizado en una entrevista con el periodista Junior Arias. «Sí está definido, me he reunido el día de ayer, él tiene interés de ir a la Presidencia, yo no puedo jugar con lo que ya hice, hicimos un compromiso y hay algo que yo no voy a negociar nunca, los principios por los que nos tenemos que regir», dijo.

Hasta hoy había una incógnita respecto a cómo quedaría la dupla de los cívicos aunque ya se había anticipado que Pumari iba a ir a la Presidencia con una fórmula diferente.

«Era necesario que yo de certidumbre, es la responsabilidad que yo tengo frente a lo que hice que fue mi renuncia y Marquito fue claro, esto quedó bien, somos amigos, pero necesitamos certidumbre» dijo Camacho en la entrevista.

Camacho dio un plazo de 48 horas a Pumari, que finalizó el jueves, para que responsa si irá como su acompañante o no, pero el dirigente cívico indicó que tiene que consultar con el consejo consultivo del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que se reunirá hoy.

Fuente: paginasiete.bo