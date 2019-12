Pumari sobre audio: «Esa reunión no fue en el hotel»

La Paz.- En una entrevista con John Arandia, Marco Pumari señaló que el audio no pudo haber sido grabado por el hotel como lo había indicado Fernando Camacho en una entrevista con Fernando del Rincón, ya que esta reunión no había sido en el hotel.

El líder potosino no quiso decir el lugar en el que se llevó a cabo la reunión pero aseguró que no fue en ningún hotel, además aclaró que sobre los 250.000 $us y la Aduana no fue hablado con Camacho, sin embargo aceptó que el dinero sería utilizado para hacer campaña en caso de que se sellara la dupla Camacho-Pumari.

Fuente: John Arandia

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook