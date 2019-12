¿Quién caerá con García Luna?: advierten que tiene una «bala de plata» y piensa usarla

“No deja de llamarme la atención este pronunciamiento que ha hecho el presidente de la República, en el sentido de que no se va a investigar a nadie. Yo creo que el presidente no está en posibilidades jurídicas de decir eso. Primero es una fiscalía autónoma, y segundo, él no está en una posición de decir a quién se persigue y a quién se perdona.