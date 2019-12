Sánchez Cordero: México no tiene intención de romper relación diplomática con Bolivia

México no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que la embajadora María Teresa Mercado fue declarada persona non grata y expulsada de aquel país.

«Nosotros, hasta ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar relaciones, solamente es la persona de la embajadora (la declarada no grata)», dijo en conferencia de prensa.

Rechazó las críticas hacia la política exterior mexicana y justificó las acciones recientes, al señalar que ni en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, se dio un acoso similar al que hizo el gobierno interino de Bolivia a las instalaciones de la embajada mexicana.

«Estamos actuando con gran profesionalismo y sin ninguna improvisación», dijo Sánchez Cordero, quien defendió el asilo político que se dio al ex presidente boliviano, Evo Morales , pues es la tradición de México.

Explicó que la decisión del gobierno de México de pedir a la embajadora María Teresa Mercado que regrese a territorio nacional, obedece a que se busca garantizar su seguridad personal.

«Simplemente se toma nota de que ella fue declarada persona non grata «, explicó.

Dijo que los funcionarios de Bolivia que están en la embajada mexicana serán protegidos y recibirán asilo político. «Están en territorio mexicano. No sé cuándo vence el contrato de arrendamiento, eso es un tema que debe ver el Canciller, por ser su sede diplomática y las opciones que tienen». Aseguró que el gobierno está listo en caso de que los mexicanos que radican en Bolivia quisieran regresar, pero rechazó que por ahora lo vayan a hacer, porque las relaciones diplomáticas no están rotas. «Son mexicanos y pueden regresar a su país cuando ellos lo deseen», dijo. Respecto a algunas reacciones de partidos políticos e incluso algunos funcionarios y personajes como el ex presidente Felipe Calderón, la funcionaria dijo que respeta «mucho lo que digan los del PAN, los del PRD, estamos actuando con un gran profesionalismo y sin improvisaciones de ninguna especie». https://www.milenio.com/politica/olga-sanchez-cordero-mexico-intencion-romper-bolivia