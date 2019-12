Un audio, incluido entre las imágenes de un video, logra lo que el MAS no pudo en los días de las protestas sociales: acabar con la unidad entre el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, y el ahora ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Pumari admitió que la voz que sale en el audio difundido este domingo corresponde a una conversación suya con Camacho pero, a tiempo de señalar que se siente decepcionado por lo que está sucediendo con esa charla, señaló que la grabación fue cortada o montada para hacer creer que él estaba haciendo pedidos que no hizo.

En un video que comenzó a difundirse desde este domingo por la mañana con el sello del canal Gigavisión, y que no incluye las versiones de los involucrados, se escucha a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en una conversación en la que el primero queda bien parado mientras que el segundo queda mal porque se habla de un supuesto pedido de 250.000 dólares para aceptar la candidatura a la vicepresidencia y del manejo de las aduanas de Potosí y Oruro.

El audio y el texto que le acompaña fue reenviado a Pumari para que revise ambos materiales y diga su versión al respecto.

Como consecuencia de ello, se consiguió una entrevista telefónica con él en la que señala que hubo dos reuniones, una con un familiar de Camacho, con el que se habló de la logística para la campaña electoral, en caso de que Pumari aceptara ser el candidato a la vicepresidencia, y otra con el propio excívico cruceño. Cree que la conversación con Camacho fue cortada y «montada» o editada para que parezca que se está pidiendo dinero y cuotas de poder, aspectos que él negó rotundamente.

Dijo que él tiene llegada directa a la presidenta Jeanine Añez así que, si tuviera que negociar supuestas cuotas de poder, no necesita intermediarios.

También ayer, el excívico cruceño hizo conocer su versión respecto a las declaraciones de Pumari.

El diario El Deber informó que Luis Fernando Camacho cruceño está en Washington, EEUU, y “a través de un escrito, enviado a este medio por personas cercanas al excívico, niega rotundamente estar detrás de la filtración y detalla que la conversación tuvo lugar el 1 de diciembre y que no solo Pumari le pidió la Aduana de Potosí, sino la de Oruro. ‘Me podría haber evitado toda una semana de ataques y mentiras que tuve que soportar por caballerosidad y respeto a una conversación privada, aunque por demás repugnante’, se lee en una parte del comunicado”.

Otro audio que se viralizó

El siguiente es el texto de la entrevista conseguida por este diario:

El Potosí (EP): Marco Pumari, se ha difundido a partir de la mañana de este domingo un audio en el que supuestamente está tu voz conversando con Luis Fernando Camacho. Se está hablando de una exigencia de un pago de 250 mil dólares y las aduanas de Potosí y Oruro, ¿qué nos puedes decir al respecto?

Marco Pumari (MP): Bueno, manifestar… decepción, decepción que utilicen toda la bajeza posible para defenestrar a Marco Pumari. Se nota nomás que existe el miedo correspondiente y que Marco Pumari ha significado tal vez un obstáculo para los intereses de algunas personas.

Cuando habla el audio de un monto determinado, yo he sido claro también al momento de responderle, de que se le ha hablado ni siquiera con él. Ni siquiera se ha hablado ese tema con él, se ha hablado con otra persona allegada a lo que es un familiar de Luis Fernando Camacho donde decíamos claramente “si se encara cualquier campaña yo voy a necesitar independencia en el hecho de que yo voy a hacer una campaña muy distinta a él y por lo cual se va a necesitar la logística necesaria”, ¿no?, la logística necesaria, ellos me hablan de un financiamiento o él o la persona me habla de un financiamiento en la cual supuestamente estaría ya presupuestado para lo que va a ser la campaña que se iniciaría, si en todo caso yo aceptaba la vicepresidencia conjuntamente con Luis Fernando Camacho. Exacta… o sea es la palabra exacta “logística” para encarar una posible campaña si íbamos juntos, ¿no?

A partir de esa situación no me he reunido con él directamente, se ha hablado también, yo le he hablado a esa persona indicándole de que era necesario de que en Potosí se haga los cambios de las diferentes direcciones tanto de las descentralizadas, esto sin nombre y apellidos, decir nada ni por quien, solamente para hacer el cambio correspondiente y la reestructuración que habíamos pedido a partir del nuevo gobierno.

Esa ha sido la conversación en la que se ha desenvuelto, ¿no?, todo, todo, esa conversación con esa persona y ahora en ese audio directamente muy preparado, muy preparado, es como caer en una trampa y eso debemos ser claros: no hemos en ningún momento nos hemos reunido con Luis Fernando Camacho ni para decir que este audio ha sido filtrado por una persona de mi confianza eso es totalmente falso también.

Yo pongo en mis manos a aquellas personas que me han acompañado en la reunión, una persona que me ha acompañado a la reunión pero que lastimosamente hoy vemos no que la guerra sucia ya ha empezado a partir de esa situación.

EP: ¿Es tu voz la del audio?

MP: Si bien hemos participado… nosotros hemos participado a esa reunión, nos ha invitado a esa reunión, imagínese Luis Fernando Camacho nos ha invitado a esa reunión, y hemos conversado este tema y directamente y él sale y yo veo que ha sido planificado porque habla como muy indignado de todo lo que estaba sucediendo, cuando durante todo este tiempo me han presionado para que sea vicepresidente, imagínense, o sea, al extremo al que han llegado a preparar toda esta situación para que sea o condicionarme, chantajearme, para que yo sea vicepresidente. Es de lamentar, decepción con la clase de personas que en un momento determinado hemos estado juntos, ¿no?.

EP: ¿El audio refleja toda la conversación que tuviste con Camacho?, ¿refleja solo partes? ¿Está editado o está sin editar?

MP: Bueno nosotros vemos de que son, a lo menos que yo he podido escuchar solamente es una parte, la parte que les interesa y más nada, lo demás está claramente montad bueno… manejado o tal vez editado como podríamos decirlo, no sé si es el audio total que ha sacado, porque claramente han pretendido hasta hacernos firmar un documento que garantiza que yo sea vicepresidente… no lo dicen, no lo dicen ahí, por qué me querían obligar ese momento a firmar a como dé lugar un documento.

EP: ¿Exigiste, pediste o sugeriste un pago de 250 mil dólares?

MP: No hemos hablado en ningún momento de un pago de 50 mil dólares o 250 mil dólares, hemos hablado del tema de logística, para encarar una campaña, no hemos hablado en ningún momento, en ningún momento nosotros no hemos hablado de un pago por una candidatura, eso es totalmente falso.

EP: ¿Y lo de las aduanas? ¿a qué viene?

MP: Tampoco, o sea de las descentralizadas hemos indicado claramente que las descentralizadas. Nosotros teníamos queja que desde las aduanas estaban cometiendo arbitrariedades por parte de los comerciantes, y eso claramente radica en esa situación, no hemos hablado ni de cuoteo ni nada por el estilo. no lo hemos hecho, no lo hemos hecho con la presidenta y eso que nosotros tenemos en este momento contacto con la presidenta y, bueno, no los hemos hecho, por qué tendríamos que hacerlo con él, porque tendríamos que pedirle cuotas al señor Luis Fernando Camacho

EP: ¿Está pendiente la reunión de Comcipo con la presidenta verdad?

MP: Está pendiente con la reunión o la reunión con la presidenta de Bolivia, no?

EP: Muchas gracias, Marco

MP: No, de nada, de nada.

El audio

Fue difundido por Gigavisión, sin verificación previa, y no se sabe cómo llegó hasta ese medio que la reprodujo sin contraparte. Luego se viralizó.

