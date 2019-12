Se hace pasar por futbolista profesional y consigue ser fichado por cuatro clubes internacionales sin jugar ni un solo partido

Bernio Jordan Enzo Verhagen, un neerlandés de 25 años, consiguió ser fichado por cuatro clubes de fútbol este año sin ser profesional ni haber jugado un solo minuto en ninguno de ellos. Aunque esta no ha sido la primera contratación insólita en el balompié, su historia traspasó fronteras e incluye una maraña de mentiras, robos, arrestos y hasta un intento de fuga.

De acuerdo con el portal Vice Países Bajos, Verhagen, nacido en Surinam, es un extremo derecho que había jugado en 2009 en las juveniles del club neerlandés de primera división Willem II y desde entonces se había registrado en tres equipos ‘amateur’ del país.

Su peregrinaje por el exterior comenzó a principios de 2019, cuando se incorporó al FC Dinamo-Auto Tiraspol, un club de Transnistria —un territorio separatista moldavo que declaró su independencia en 1990—, pero allí nunca hizo su debut y poco tiempo después regresó a su patria.

A pesar de no haber jugado ni un partido, Bernio saltó de ahí al Cape Town City FC de la primera división sudafricana. En julio, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de su presentación y otra vistiendo su nueva camiseta. Sorprendentemente, tampoco jugó ni una sola vez con ese combinado y un mes después apareció en la nómina de un nuevo club: el chileno Audax Italiano.

Su inesperado traspaso fue noticia en el país suramericano, donde se anunció que llegaría de «prueba» y como «producto de las relaciones internacionales» de ese equipo. Nuevamente, nunca se le vio pisar el césped y, a comienzos de noviembre, el danés Viborg FF —de primera división y campeón de la Copa de Dinamarca en el año 2000— anunció que había firmado con Verhagen.

Ya en Europa, y justo antes de que el Viborg lo presentara como uno de sus jugadores, el surinamés concedió una entrevista por Skype al diario chileno La Tercera, en donde aseguró que había dejado el Audax por insultos de corte racista dentro del plantel. Por otro lado, el medio afirmaba que Verhagen había viajado con una chilena que era su novia y que esta lo había denunciado por maltrato físico y aseguraba que estaba cautiva en el país nórdico. Su comportamiento comenzó a despertar dudas en Chile sobre si en realidad se trataba de un futbolista profesional, algo que sus «escuálidos antecedentes» deportivos estaban confirmando.

🇩🇰 Na een kort Avontuur in Chili dat op een zeer onprettige manier ten einde kwam, heeft Bernio Verhagen zich gelukkig al weer snel aan een nieuwe club verbonden. Viborg FF it is; goed bezig, Bernio! 👏 pic.twitter.com/S8sBHIg0rw

— FC De Avonturiers (@FCDeAvonturiers) November 5, 2019