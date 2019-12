Senador Aguilar afirma que dirigencia del MAS rechaza a la cúpula de Morales

La Paz, 28 de diciembre (Urgente.bo).- La dirigencia nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) rechaza a la cúpula del expresidente Evo Morales y las determinaciones que vayan a tomar sobre la candidatura presidencial del partido, aseveró este sábado el senador MAS, Omar Aguilar.

El 21 de diciembre, Morales mediante su cuenta de tuiter convocó a la representación del exoficialismo a un encuentra para el 29 de mismo mes, con el fin de decidir quiénes serán sus postulantes en los comicios nacionales del 2020.

Aguilar, al respecto, indicó que los dirigentes masistas no quieren que el entorno de Morales vuelva definir qué camino debe seguir el partido. A mismo tiempo acusan a los exministros de ser los causantes de las malas decisiones y de la caída del exmandatario.

“Ellos (los dirigentes) mencionan que (los exministros) son los que le han hecho cometer los errores (a Evo), que ellos han estado detrás de la confrontación y muchos otros temas más que hoy se denuncian como los hechos de corrupción. Entonces por esos elementos desde las organizaciones sociales y la Asamblea hay desconfianza a estas exautoridades”, declaró a Urgentebo.

Según el parlamentario, las bases señalan al exvicepresidente Álvaro García y los exministros que se encuentra con Morales en Argentina y a los que están asilados en la Residencia de México: Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Diego Pary, Carlos Romero, Gabriela Montaño, Wilma Alanoca, Amanda Dávila, Gisela López, entre otros, de ser los causantes de la debacle del MAS y de las malas decisiones.

“Muchos dirigente no están yendo (a Argentina) porque critican las decisiones que está tomando su entorno (de Evo). Ellos dicen: no es una decisión de Evo Morales, y culpan a ese entorno de haberle hecho cometer errores. Mientras ellos estén en su entorno la dirigencia no quiere participar de la reunión”, dijo asambleísta nacional.

Además también mencionan que a legisladores de la denominada “ala dura” del MAS, entre quienes están, Sonia Brito, Adriana Salvatierra, Betty Yañíquez y Víctor Borda, respaldaban y apoyaban las malas determinaciones que se tomaron durante la gestión de Morales.

“Esta línea dura de la Asamblea, que más bien son pocos, van a perjudicar a la campaña. El MAS tiene cambiar sus estrategia de campaña, su estrategia política, ya no puede estar en la línea de la confrontación y tiene que sumar votos de la población boliviana”, remarcó Aguilar.

