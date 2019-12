Senadora Eva Copa: «Hay gente que quiere la desestabilidad de esta Asamblea»

Juan Eduardo Araos

Los Tiempos, La Paz

Cuando habla de su familia y cuenta que sus dos hijos, una bebé de siete meses y un niño de cuatro años, están al cuidado de su madre, la senadora Eva Copa Murga, actual presidenta del Senado, respira hondo, le tiembla la voz y llora.

En un mes, su vida dio un giro de 180 grados cuando pasó de ser una parlamentaria de bajo perfil a la segunda autoridad más importante del país y jugar un rol crucial para conseguir la ley corta de elecciones y tender puentes para pacificar Bolivia.

Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS) se define como una mujer sencilla, que le gusta el debate sano y escuchar a la gente. El miércoles, cuando atendió a Los Tiempos, llevaba suelto su cabello, negro y largo, y se cuidaba del frío con una especie de abrigo café de lana que le cubría parte de las piernas. No había en su atuendo algo que reflejara ostentación, al contrario.

Aún se refiere a Evo Morales como hermano y presidente y a la actual mandataria Jeanine Añez, como su colega.

La senadora resalta que el rol que le toca jugar es de gran responsabilidad, denuncia que hay actores que quieren desestabilizar la Asamblea y que el gobierno transitorio ha iniciado una suerte de “cacería” de brujas contra dirigentes y legisladores masistas. Esta es la versión completa de la entrevista resumida que se publicó este domingo en la edición impresa de Los Tiempos.

– Hay quienes dicen que usted fue una de las figuras claves para lograr la ley corta de convocatoria a elecciones y facilitar el diálogo en el Legislativo. ¿Qué piensa de esto?

– Pienso que esto pasa por tener voluntad política, pasa por que la bancada del Movimiento Al Socialismo con sus 2/3 está dispuesta a coadyuvar y canalizar estas elecciones lo más antes posible. Somos todas las bancadas que estamos acá que hemos logrado que esta ley pueda salir lo antes posible pues hemos trabajado por tiempo y materia y la hemos sacado en consenso, en unanimidad, primando siempre el bien mayor, que es dar paz a nuestro país.

– Considerando que en el MAS hay una rama dura y una rama más conciliadora, ¿cómo fueron las negociaciones?

– Evidentemente dentro de cualquier bancada, de cualquier otro partido, siempre hay posiciones ideológicas diferentes, pero esto no te quita que puedas llevar consensos dentro de un debate sano y primar siempre el bien mayor que es nuestro país. No digo que es fácil, pero si se quiere se puede cuando deponemos posiciones personales y pensamos en un objetivo colectivo.

–¿Qué fue lo más difícil?

– Lo más difícil fue estabilizar las dos cámaras, la de Diputados y Senadores, darnos la institucionalidad que habíamos perdido durante este momento de crisis, ya que las dos cámaras no tenían directiva y posterior a eso se ha reformulado la directiva, los comités y las comisiones, esa ha sido una etapa difícil.

– Hace unos días, el ministro de la Presidencia Jerjes Justiniano mencionaba que dos puntos álgidos en las negociaciones para conseguir la ley corta han sido el respeto a los resultados del referéndum del 21 f y el tema de la inmunidad, ¿qué piensa de esto?

– Ha sido una mala interpretación que ha habido, obviamente por políticos que han aprovechado el momento para siempre salir a la palestra y agarrarse de lo que puedan para ser famosos y no pensar en el bien mayor que es nuestro país. Lo que nosotros hemos planteado desde el principio es que solicitamos una ley de garantías, (para) todas las autoridades elegidas por el voto boliviano dentro de su mandato constitucional, para poder trabajar con libertad, para no tener miedo en la toma de decisiones. No puede ser que un legislador salga y esté mirando que si alguien lo va a agarrar en el camino o que mi casa me la van a quemar o si me van a ir a botar piedras o si secuestran a mi hijo o retienen a mis familiares. Nosotros tenemos un mandato por el pueblo de una determinada fecha a otra (…) y creo que deben dejarnos trabajar con la libertad. De igual manera, dentro de esta ley estaba el tema de las garantías para nuestras organizaciones sociales, para nuestros dirigentes sindicales (…)

Obviamente han habido movilizaciones en los diferentes sectores de nuestro país, pero eso no quiere decir que todos sean culpables, si alguien ha cometido un delito, será sancionado por la justicia, pero tú no le puedes meter a la cárcel por cosas que no ha hecho o porque supuestos lo han denunciado, eso es cacería de brujas, eso es privar la libertad de expresión, no podemos nosotros, a título de sedición, callarnos, no nos parece. Durante 14 años de gestión de nuestro hermano Evo le decían de todo, pero jamás los metió a la cárcel, pasa también porque este gobierno de transición se toma atribuciones que no le corresponden, en vez de dar discursos que no sean confrontadores y que vayan a pacificar nuestro país empiezan a agrediendo, agitando, amedrentando a nuestros dirigentes con decir que hay una lista y que van a ir presos los diputados y senadores, asambleístas y dirigentes.

Él dirá por qué lo ha hecho, pero acá ese discurso ha calado fondo, las ha descolocado a mis diputadas y senadoras porque estaban, si no equivoco, nueve o más días durmiendo dentro de la asamblea porque tenían miedo de ir presas, y la bancada que ahora tiene en la asamblea legislativa el Movimiento al Socialismo en su mayoría es gente humilde, gente del área rural, gente que pertenece a diferentes estratos sociales y ha acostado darles nuevamente esa confianza. Creo que el único trabajo que se tiene por este gobierno transitorio y nosotros es encaminar estas elecciones lo más antes posible y que sea el pueblo boliviano que decida quién va a ser sus gobernantes y ellos decidan qué riendas o qué cosas cambiar.

– Señala que salieron a la palestra políticos que quieren aprovecharse, ¿se refiere a legisladores del actual oficialismo o del MAS o autoridades del gobierno transitorio?

– Por todos, sobre todo por actores políticos que no pertenecen, creo hasta ahora, a ningún partido político o que se presentaron en anteriores elecciones y que vienen mintiéndonos, que nos dicen que ‘vamos a permitir impunidad’, jamás. Dentro de esta ley, el corazón de esta ley, es (que se refiera a) qué pasa con las personas fallecidas, ¿va a haber indemnización? Después del 20 (de octubre), ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta gente quedó herida?, ¿quién se hará cargo de los gastos de esa gente?, es gente humilde. ¿Qué pasa con los detenidos? Si bien han hecho caer un puente (en El Alto), que lo habrán tenido que hacer 10, no sé cuántas personas, pero detuvieron a más de 100, entonces, (…) ¿dónde está la justicia? que hagan una investigación uno por uno, entonces, ese es el proyecto de ley, se basa en eso, en restituir los derechos humanos, en darnos las garantías para poder trabajar.

– Hace un par de días usted decía que no sabía de dónde había salido ese proyecto de inmunidad, pero por lo que me dice ahora es que parece que fue una mala interpretación…

– Claro, había un documento en el tema de la exposición de motivos, que no sé si entrepapeló, por eso nosotros declaramos cuarto intermedio para saber qué había ha pasado, por eso yo pienso que hay gente que quiere malinterpretar, o quiere buscar la desestabilidad de esta asamblea. Nosotros hemos trabajado hasta ahora con mucha responsabilidad por el bien mayor que es la paz de nuestro país y lo vamos a seguir haciendo.

Hemos consensuado una ley ahora, juntamente con organismos internacionales, que es la Unión Europea, Naciones Unidas y la Iglesia Católica los que nos han ayudado a la redacción de esta ley (de garantías). Hemos también rescatado mucho lo de la mesa de negociación que se ha hecho en Palacio Quemado con los ministros, pacto de unidad, la COB y otras organizaciones, que teníamos similitud en diferentes puntos que se han ido consensuando juntamente con estos organismos internacionales y es esa ley que se va a ratificar y se aprobará dentro de la asamblea.

– ¿Quiénes son los que buscan desestabilizar a la asamblea?

– Las personas que se agarran de cualquier error que se cometa y ahí están los diferentes actores políticos que quieren ir a la Presidencia. Son los de siempre que salen a la palestra por una u otra situación y quieren agarrar cualquier tema para podernos desestabilizar.

–Usted hablaba que hay una especie de cacería de líderes y personas relacionadas al MAS…

– Efectivamente, estos últimos días hemos visto que nuestros dirigentes han sido detenidos, ha habido persecución y amedrentamiento a los diferentes dirigentes de organizaciones sociales , de los diferentes sindicatos, algún otro líder, sobre todo concejales, gobernadores, que por presión los están haciendo renunciar.

–Se menciona que usted es de una rama conciliadora, no dura, en el MAS, ¿esto le trajo problemas en el partido?

– Cuando se toma cualquier tipo de decisión siempre va a ver otras voces, pero creo que ha primado en este caso el bien mayor, hemos llegado a consenso, se ha hecho debate por algunos temas y lo bueno es que al final nos pusimos de acuerdo.

– Hace un tiempo atrás usted no era mediática, más bien tenía un perfil muy bajo, ahora es diferente. ¿Cómo se siente con esto?

– Bien cansada (risas), sí, es difícil, es muy cansador, mucha responsabilidad para mí ocupar la presidencia del Senado y la Asamblea Legislativa, evidentemente yo estos años, estos cuatro años y un poco más no he salido en los medios de comunicación, yo no era vocera, no estaba en ese ámbito, más me he dedicado a trabajar con mis organizaciones sociales, con la Fejuve, con la COR, UPEA, ver qué necesidades de tiene, cómo se pueden canalizar proyectos en pro a ellos o a nuestro país, canalizar con diferentes instituciones gubernamentales, ir a reflejar todos los proyectos que nosotros realizamos acá, básicamente ese ha sido mi trabajo, ahora que soy presidenta y agradezco a toda mi bancada por haber depositado toda su confianza en mi pienso que a ellos se les debe hacer la pregunta de por qué me han elegido.

– Al margen del cansancio, ¿cómo se siente?

– Es mucha responsabilidad para mí, pero creo que no es imposible, cuando se llegan a consensos y se debaten ideas prima la idea más sana, el bien mayor, tiene buenos resultados y será la población boliviana la que nos juzgue cómo hemos actuado

–Sé que tiene dos hijos pequeños y que ahora apenas va a su casa. ¿Cómo va su vida en estos días?

– Bueno, cuando he asumido se pusieron las cosas muy feas, tengo dos bebés, uno de cuatro años y otro de siete meses que no los veo, y solo los veo por videollamadas, pero evidentemente es poco triste porque dejas (se quiebra y llora) a tu familia, yo no tengo mi papá, solo tengo a mi mamá y es la que cuida a mis hijos, pero tampoco puedo decepcionar a los que han confiado en mí para poder llevar adelante este proceso y tampoco puedo decepcionar a la gente en las diferentes organizaciones esperando que hagamos algo por ellos desde acá, los que representamos. He tenido que tomar decisiones pensando a veces como madre, como mujer, pensando como joven y pensando como senadora del MAS y realmente es bien difícil.

– ¿Qué le dice a sus hijos?

– Mi hijo Santiago tiene cuatro años y le dio que voy a llegar pronto que se porte bien, y que cuide a mi mamá. Mi hija tiene siete meses, se llama Samanta. Mi mamá (Clementina) está a cargo de mis bebés en estos momentos, es bien pesado para mí porque es una carga más que le he dado a mi mamá, además que se tiene que preocupar por mí, como estoy, cómo estoy después de lo que ha pasado estos días, tiene que preocuparse también por mis hijos, y bueno espero de una vez concluir esto, estar a tu familia.

– Porque creo que usted quería irse a su casa luego de su gestión y tomarse un año sabático …

– Sí, cuando estaba a punto de acabar la Asamblea yo decía ‘me voy a ir con mis hijos de viaje’, si antes contaba los días ahora los cuento el doble para acabarlos. Yo quiero estar con mi familia, estoy realmente no digo presionada, pero es mucha responsabilidad las decisiones que se toman acá cuando se representa a tantos sectores, cuando ves que hay gente que en vez de usar la política para bien la usan para mal, y esa parte no me gusta.

– ¿Por qué llegó a la política?

– Yo siempre he estado en el tema dirigencia, en la universidad, he estudiado en la UPEA Trabajo Social, he sido tres años centro de estudiante, he sido secretaria general de la FUL, he sido asesora y congresista del CEUB. Yo he estado más en este ámbito porque creo que es importante empoderar a la mujer en cuanto a sus derechos. Yo, cuando era centro, había dos centros mujeres, (en la carrera de) Enfermería y yo (en Trabajo Social) y todos (los demás) eran varones pese a que en algunas carreras había más mujeres y ¿por qué no dar la oportunidad a ellas para ver sus capacidades de poder encaminar una carrera o la FUL misma?, creo que eso me ha ayudado para poder abrirme espacios en diferentes lugares y fue el bloque universitario de la UPEA que me ha nombrado a ser precandidata del Movimiento al Socialismo.

– Y ahora asume el segundo cargo político más importante de este país…

– Sí, un segundo cargo, pero bien difícil.

– ¿Cómo se siente ser mujer, joven alteña y asumir esta responsabilidad?

– Es un reto. Es un reto bien grande para mí, que lo hago por mis hijos, por mi familia, por mi ciudad, por mi país y espero estar haciéndolo bien y, como les dije a mis compañeros, hay que tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón, por estos momentos porque ser muy apasionados nos lleva a cometer errores y siempre he sido una persona amplia y me gusta escuchar a la gente, saber lo que piensa. La autocrítica es importante para una persona que está en este ámbito, nadie es perfecto, siempre cometemos errores, pero es importante que lo diga que lo está viendo del otro lado y creo que eso ayuda a formar mucho más nuestro carácter y formación.

– El MAS había dicho claramente que no iba a presionar a influir a imponer nombres para los vocales del TSE, pero siempre existe recelo. ¿Cómo sle dice al oficialismo que pueden confiar en el MAS?

– Creo que lo hemos demostrado en estas semanas que el MAS no tiene ninguna angurria de poder o cupos, el MAS quiere responder a su población muy responsable y honesta en cuanto a poder llevar adelante una elección. Nosotros vamos a hacer cumplir la CPE el tema de la convocatoria que está a cargo de la Comisión Mixta y en esta comisión, para ser equilibrados, a la cabeza está el senador Ortiz que es de Unidad Demócrata y el segundo es el senador Lino que es del MAS, lo que nosotros haremos es fiscalizar que se haga un trabajo con mucha responsabilidad y con mucha transparencia.

– Senadora, pareciera que tanto a nivel legislativo y a nivel de movimientos sociales el MAS se ha separado en dos aguas, entre masistas y evistas, ¿qué cree usted?

– Siempre ha sido así, el Movimiento al Socialismo como instrumento tiene su voto duro, pero Evo como Evo también tiene su voto duro. Evo en el área rural es un emblema pues es el primer indígena presidente que ha tenido nuestro país y el liderazgo que él ha llevado en esos 14 años ha hecho que él sea un líder de esos lugares, además que él ha significado para estos sectores tan vulnerables de este país, además que el Movimiento al Socialismo aglutina a todo ese sector: indígena campesino originaria y clase trabajadora.

– Y la correlación de fuerzas en el legislativo entre evistas y masistas

– Todos somos el MAS.

– Pero no todos son evistas…

– En la Asamblea Legislativa todos somos por el MAS y el MAS es Evo que se complementaba y el único mandato que tenemos nosotros es estar unidos, tomar decisiones correctas que vayan en pro de pacificar nuestro país.

– Volviendo al tema de la pregunta de recién, al no estar Evo Morales, con su personalidad, con su poder, al salir del país, quizá haya otros legisladores que estén buscando cierto espacio de poder y esto pueda ocasionar una división interna. ¿Usted cree que esto está pasando?

– Gracias a Dios no, por lo menos en la Cámara de Senadores no lo veo así, tenemos diferente posiciones ideológicas y las debatimos, pero siempre hemos tomado decisiones unánimes.

– Todo lo que ha pasado, ¿cómo ha afectado al MAS como partido?

– Bueno la crisis que ha pasado en el MAS estas semanas ha hecho que en el algún momento haya mucho amedrentamiento a nuestros militantes, sobre todo a los militantes MAS que a los simpatizantes. Se nos ha señalado con el dedo como si fuéramos unos maleantes, unos rateros y nos han catalogado de todo y esto ha hecho que haya temor en nuestras bases, ha hecho en un momento una desestabilización en toda la reorganización de lo que se estaba haciendo en el Movimiento al Socialismo, pero también esto nos ha ayudado a hacer autocríticos en el proceso en que hemos ido llevando, qué hemos hecho mal, qué errores hemos cometidos. Se hará este análisis dentro de los congresos nacionales, departamentales y regionales y en los diferentes departamentos para que ellos puedan tomar decisiones

– ¿A qué se refiere, qué errores por ejemplo?

– Bueno, yo creo que la toma de decisiones, había un gabinete, supongo que ahí hacían evaluación, yo digo supongo personalmente, no como bancada, supongo que ahí se hacían las evaluaciones políticas de como estábamos en el país, y ahí se deberían haber tomado decisiones oportunas.

– La repostulación del expresidente Morales, ¿fue un error?

– Bueno, esa es una decisión que han tomado las organizaciones sociales juntamente con el instrumento, porque el presidente Evo siempre ha tenido mucho respeto hacia todas las organizaciones.

– ¿Cómo se definiría usted?

– Oh, qué difícil. Bueno, yo siempre he sido una persona amplia, en poder abrirme a diferentes espacios y escuchar. Me gusta debatir con las personas siempre criterios sanos, me gusta la política, pero para hacer bien, poder coadyuvar y ayudar a la gente, soy así como me ve, sencilla, y no me gustaría cambiar, para nada.

– ¿Cuál será el futuro de Eva Copa?

– Quiero irme de vacaciones, estar ahí, luego ejercer mi profesión, he dejado muy de lado mi carrera, espero buscar espacios ahí donde pueda desempeñarme con (el conocimiento) lo que he adquirido.

– ¿No se ve con el MAS?

– En esta gestión no, yo creo que hay que dar oportunidad a los nuevos cuadros, habrá nuevos cuadros que tienen jóvenes, mujeres y hombres, los cuales irán a representarnos.

– ¿Qué significa para usted la figura de Evo Morales?

– Yo siempre voy a admirar al presidente Evo, desde donde yo lo conozco, desde mi perspectiva. Todos podemos tener percepciones diferentes hacia él, pero yo siempre lo voy a admirar porque él siempre ha tenido la voluntad política de que las mujeres estamos ahora dentro del Parlamento y en diferentes lugares de poder, pero yo siempre lo voy a admirar porque él ha tenido la voluntad política de que las mujeres estén en el Parlamento y en diferentes lugares de poder, lo voy a admirar por que él ha sido el primero en darnos la oportunidad a sectores tan humildes que podamos estar en estos espacios.

Yo he podido conversar, mire, son cuatro años y he debido conversar con él dos o tres veces y realmente yo notaba mucha sinceridad en su voz, pese a que no conversábamos mucho. El trabajo que hacía dentro de mi ciudad también ha sido importante, en las entregas de colegios, mercados, enlozetados, y como estaba con las personas Para mí siempre va a ser un gran líder.

– ¿Qué significa para usted la figura de Jeanine Añez?

– Yo con mi colega no conversaba mucho, pese a que estábamos sentadas casi en la misma fila, tenemos posiciones ideológicas diferentes, pero ambas somos mujeres y todas las mujeres merecemos respeto.

– ¿Y respecto al cargo que ella tiene ahora?

– Pienso que ella desde donde está y yo que estoy acá tenemos responsabilidades muy grandes para nuestro país y esta responsabilidad la tenemos que tomar en el marco a eso, en dar tranquilidad y paz y no confrontarnos más. Si yo le diera una recomendación a mi colega, le diría que se enfoque en cosas de nuestro país y no en otras cosas, que sepa que es un gobierno de transición y un gobierno de transición es llevar una elección lo más antes posible y será el pueblo boliviano con su voto en plena democracia elegir a los nuevos gobernantes y ellos decidirán qué hacer y qué no hacer de acuerdo a su plan de trabajo.

– ¿Cómo curar las heridas del país?

– Se han agudizado. La elección como tal no va a curar las heridas, siempre van a haber secuelas. En El Alto siempre van a quedar el dolor de haber perdido a nuestros hermanos en ese conflicto, siempre va a quedar el dolor de huérfanos, viudas, siempre va a quedar el dolor de que por todo lo que han hecho los que más han sufrido son la gente pobre, la gente humilde que no tenía un pan para comer, que no tenía el dinero para comprar las cosas que subieron tanto, va a quedar dolor en El Alto mucho hablo de El Alto porque soy alteña, si en 2003 nosotros peleamos por la guerra del gas, ahora vivimos un octubre negro un derramamiento de sangre, un noviembre negro, donde ha derramado su sangre el pueblo alteño y lo más penoso es que otra vez nos hemos enfrentado entre hermanos, y eso se quedará así en la historia como se ha quedado octubre de 2003.