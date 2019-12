Suben campaña para que LAB vuele otra vez, pero hay demasiadas trabas

Una carta publicada en la prensa dos veces en menos de una semana con el membrete del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) pide al actual Gobierno transitorio apoyo para que esa línea pueda volver a realizar vuelos comerciales. Un experto que simpatiza con la idea dijo a este medio que sólo es cuestión de voluntad política. Una exautoridad de transportes, en cambio, considera que hay muchas trabas para ese proyecto y que probablemente no ocurra nada.

La carta firmada por el administrador general del LAB, Orlando Nogales, explica que la empresa tiene toda la predisposición de pagar sus deudas a las administradoras de fondo de pensiones (AFP), Impuestos Nacionales, beneficios sociales y otros, por lo que pide reuniones de trabajo con personeros del Gobierno.

La carta señala que el LAB tiene 26 terminales aeroportuarias, dos de las cuales están valuadas en 527 millones de dólares, con los que podría cubrir sus deudas.

El exsuperintendente de Transportes Wilson Villarroel, consultado por este medio, considera, sin embargo, que la empresa carece de la capacidad económica para solventar el funcionamiento de una aerolínea comercial. “No creo, sinceramente, que la presidenta Áñez los reciba siquiera. Y tampoco creo que ésta sea la ocasión de refundar el Lloyd o relanzarlo”, dijo.

Detalló que hay varios sindicatos que se autoproclaman herederos del LAB.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sobre las propiedades que se ofrecen en forma de pago, Villarroel indicó que los títulos no están debidamente acreditados o no surten plenitud de efectos jurídicos. “Si el Lloyd tuviera esa documentación en orden, no se habría podido concesionar las terminales aeroportuarias por imposibilidad jurídica”, explicó.

Los terrenos del aeropuerto Jorge Wilstermann registrados en Derechos Reales a nombre del LAB suman varias anotaciones que se extienden por más de tres hojas, entre las que figuran medidas precautorias de las AFP por una deuda de 3,4 millones de bolivianos, indicaron en marzo de 2018 los extrabajadores Acreedores de Sueldos Devengados y Beneficios Sociales del LAB.

Esta organización refiere no estar en contra de que la empresa vuelva al mercado, pero solicita antes el pago de sueldos y beneficios sociales adeudados a más de 100 trabajadores, desde que la empresa dejó de operar. La deuda sería de 150 millones de dólares.

En cambio, el exgerente de LAB Constantino Klaric cree que la empresa puede volver a operar si hay voluntad política.

Klaric aseguró que técnica y económicamente, el LAB tiene solvencia para operar. “El LAB llegaba a 11 destinos más que BoA, tiene aviones propios. Era la línea aérea más prestigiosa, sólo falta voluntad política”, dijo.

La nota del LAB, además, señala que en el Gobierno de Evo Morales puso trabas e ignoró las solicitudes de la empresa.

El LAB manifestó en más de tres ocasiones que desea reanudar operaciones, pero a la fecha no lo ha logrado.

EL LAB TIENE UNA DEUDA MILLONARIA

Hasta febrero de 2018, la deuda impositiva del LAB al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) era de 859 millones de bolivianos.

El SIN indicó que los recursos que se generaban por los remates de aviones y otros bienes del LAB no ingresarán al SIN, sino al pago de beneficios a los trabajadores.

Al LAB le embargaron aviones, motores, inmuebles y predios de aeropuertos en todo el país, particularmente de Cochabamba, que están a nombre del LAB.

Aunque esos inmuebles están gravados, la primera hipoteca la tienen los trabajadores.