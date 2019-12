Sucre: Piden nulidad de selección de vocales por renuncia pública de Sandra Siñani

La presidenta de la Comisión Jurídica de la Asamblea Legislativa Departamental, Sandra Siñani (MAS), enfrenta problemas, tras presentarse la mañana de hoy, lunes, un memorial del abogado Jaime Hurtado, quien pide la nulidad del proceso de selección de candidatos a vocales electorales, debido a su carta pública de renuncia al cargo, de fecha 10 de noviembre.

“Personalmente nunca he renunciado, yo no he firmado ningún documento”, dijo al respecto la asambleísta. En declaraciones a radio Tomás Katari de América dio a entender que su hijo habría falsificado su firma, achacándole la responsabilidad de la misiva, compartida a varios medios de comunicación, incluido este, a las 16:29 del domingo 10 de noviembre, vía WhatsApp.

Según Hurtado, los actos de Siñani son nulos de pleno derecho, a raíz de la renuncia pública de la asambleísta; el abogado es candidato a vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca.

Con ese argumento, Hurtado pide la nulidad del proceso de calificación; la Asamblea Legislativa Departamental tiene previsto sesionar en minutos más –para intentar conformar las cuatro ternas de candidatos que remitirá a la Cámara de Diputados–, por lo que la denuncia del abogado previsiblemente será analizada en el plenario.

El correligionario de Siñani en el Legislativo Departamental, Manuel Alfaro, dijo a radio Global hace minutos que la denuncia de Hurtado no “causará mayor efecto jurídico” porque la carta de la asambleísta no fue presentada ante el TED, remarcó.

Fuente: PAT, Correo del Sur