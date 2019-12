Sudamérica pone en marcha el tren a Catar-2022 con Messi en sus últimos años de carrera

Cuatro selecciones clasificarán en forma directa a la cita, mientras que el quinto ubicado disputará un repechaje continental en marzo de 2022 en partidos de ida y vuelta. El sorteo se realizará este martes en Asunción (Paraguay).

El camino de Sudamérica al Mundial-2022 comienza este martes en Asunción con el sorteo del calendario de las eliminatorias, 18 jornadas a lo largo de dos años para clasificar a 4,5 selecciones y con Messi en sus últimos años de carrera.

«¡No sé si llego!». Cuando a finales de mayo, a días de la Copa América en Brasil, el ’10’ de la Albiceleste puso en duda su presencia en la próxima Copa del Mundo, el planeta fútbol se sobrecogió ante la proximidad del retiro del para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos.

«Todavía falta. Hoy me encuentro espectacular, muy bien físicamente. Tengo 32 años y no sé cómo voy a seguir. Pueden pasar muchas cosas en el medio. Ojalá no tenga una lesión grave. Lo digo más que nada por eso», justificó el crack en su momento.

Pero la idea de colgar los botines ya está instalada en la mente de Messi. «Siempre disfruto del fútbol y Dios quiera me queden varios años más para seguir disfrutándolo. Se va acercando el momento de la retirada y soy consciente de la edad que tengo, por eso estos momentos significan más», dijo ‘La Pulga’ al recibir su sexto Balón de Oro a comienzo de mes en París.

– Messi y otros ilustres más –

El Mundial-2022 se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Si Argentina logra quedarse con uno de los cuatro cupos directos, Messi acudiría a Catar con 35 años para disputar su quinta Copa del Mundo.

Con 21 goles, el capitán argentino es el máximo goleador histórico de la eliminatoria sudamericana. Ha disputado 45 partidos premundialistas desde que debutó el 3 de septiembre de 2005 ante Paraguay en Asunción. Su primer gol lo marcó el 17 de octubre de 2007 contra Venezuela en Maracaibo.

Pero Messi no corre solo en la que será su última eliminatoria. Los uruguayos Luis Suárez y Édinson Cavani, la temible dupla de ataque de la Celeste, también llegarán con 35 años a Catar si el combinado charrúa firma la clasificación. Diego Godín, capitán del seleccionado, arribaría con 36.

Para la generación dorada de Chile, que ganó las Copas América de 2015 y 2016 liderada por Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, pero fracasó en su intento de clasificar al Mundial de Rusia-2018, esta será su última fase eliminatoria.

Mientras que Catar se presenta más lejos para el peruano Paolo Guerrero (35 años) y el colombiano Radamel Falcao García (33).

– El sorteo –

Considerada históricamente la eliminatoria mundialista más complicada de las seis confederaciones que componen la FIFA, la clasificatoria sudamericana para Catar-2022 comenzará en marzo del próximo año y concluirá en noviembre de 2021.

Además de marzo, habrá doble jornada en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020, terminando la fase de ida en marzo de 2021.

La seguidilla de partidos continuará en 2021 con 9 jornadas (partidos de vuelta), en los meses de marzo, y doble tanda en junio, septiembre, octubre y noviembre.

El sistema de disputa será el de «todos contra todos», similar a eliminatorias pasadas, incluida la última a Mundial-2018.

La idea de la Conmebol es continuar con el régimen de partidos jueves y viernes y los siguientes lunes y martes, teniendo en cuenta que la mayoría de los futbolistas de los seleccionados juegan en Europa.

La FIFA y la Conmebol anunciaron previamente que en el sorteo se evitará que ninguna selección deba enfrentarse a Argentina y Brasil en la misma jornada doble de partidos, en forma consecutiva.

Para evitarlo, decidieron que ambas selecciones se posicionen como Equipo 4 y Equipo 5, por lo que se enfrentarán entre sí en las fechas 3 y 11.