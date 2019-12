Sudamérica tendrá su propio ‘Dakar’

Todo se realizará exclusivamente en Argentina, específicamente en tres provincias: San Juan, La Rioja y Catamarca, lugares por donde pasó el Dakar durante nueve años.

Juan Carlos Salvatierra sobre su cuadriciclo en una carrera anterior. Foto: Prensa Chavo Salvatierra

Ante la ausencia y el vacío que dejó el Dakar en Sudamérica, por donde pasó durante 10 años, en febrero de 2020 (del 7 al 14) nacerá una competencia que cubrirá ese espacio como la nueva prueba por excelencia en este lado del mundo: el South American Rally Race, que se correrá en Argentina.

En abril pasado la Amaury Sport Organisation (ASO), empresa dueña del Dakar, dio a conocer que su prueba dejaba Sudamérica para irse por cinco años al Medio Oriente. La decisión afectó los planes de los pilotos americanos, que por la lejanía de la nueva sede vieron opacas sus posibilidades de ir.

Sin embargo, un mes después de esa “mala noticia” la Asociación Argentina de Rally Raid (SARR) anunció la aparición de un nuevo proyecto y se puso manos a la obra: el South American Rally Race, prueba de características similares al Dakar, constará de siete etapas más un día de descanso, en total recorrerá 2.584 kilómetros, de los cuales 1.949 serán cronometrados y 635 de enlace.

Todo se realizará exclusivamente en Argentina, específicamente en tres provincias: San Juan, La Rioja y Catamarca, lugares por donde pasó el Dakar durante nueve años.

“Puede ser el nacimiento de una competencia muy importante a nivel internacional, siempre también destacando los paisajes y lugares más codiciados por todo el mundo para hacer una carrera, la vamos a aprovechar. Consideramos que es el momento ideal para hacerlo porque todavía no se enfrió el paso de la carrera más importante del mundo (el Dakar) por este lugar”, sostiene Juan Pablo Sisterna, director de la prueba.

“Se ha logrado armar un circuito completo y atractivo no solo por los terrenos y los lugares, sino por las fechas, el día de descanso y por dónde terminará la carrera. Es un sueño hecho realidad”, añade.

Al igual que el Dakar, la competencia tendrá de todo: tierra, piedras, ríos secos, pistas sinuosas, ripio, fesh fesh (polvo de arena) y las infaltables dunas, todo esto sumado al necesario uso de la navegación.

También habrá una etapa maratón (sin asistencia técnica), que será en la cuarta —luego de la jornada de descanso en Chilecito— entre Chilecito y Fiambalá.

La competencia tendrá cuatro categorías habilitadas: motos, cuadriciclos, autos y UTV, grupos en los que hubo gran presencia sudamericana en el Dakar, a diferencia de los camiones, que no se tomaron en cuenta para esta carrera.

La organización espera que esta primera edición sea exitosa para que en un futuro el recorrido se pueda ampliar a lo largo de toda Sudamérica y de esa manera convertirse en un referente a nivel mundial en el deporte tuerca.

“Es una carrera que no se tienen que perder los apasionados por esta actividad. Tampoco se lo pueden perder los que participaron (en el Dakar) y los que no pudieron correr ahí, ya que verán que esta es una prueba muy accesible”, agrega Sisterna.

El recorrido

Correrán cuatro pilotos bolivianos

Esta inédita competencia tendrá la participación de 156 pilotos, de los cuales cuatro son bolivianos: Fabricio Fuentes (en motos), Rodrigo Gutiérrez, Rilver Vásquez (ambos en autos) y Juan Carlos Salvatierra (cuadriciclos), quien volverá a competir en una prueba de este tipo luego de los problemas que tuvo con la organización del Dakar.

“Este es el próximo capítulo de la disciplina del rally race en Latinoamérica. Me animé a competir porque fui a participar a una fecha del Rally Canav y vi una organización muy buena, con hojas de ruta, seguridad y un ambiente más fraternal a diferencia de otras organizaciones”, señala Salvatierra, quien conducirá un Barren Racer One 690.

El piloto nacional no pudo ser parte del Dakar este año porque la organización no lo dejó debido a que supuestamente su cuadriciclo no cumplía con el reglamento técnico.

Por ello Salvatierra levantó una demanda contra el francés Etienne lavigne, exdirector del Dakar. La misma sigue en proceso.

Gutiérrez, quien manejará un Toyota Hilux, dice que se quedó “con las ganas de correr el Dakar y decidí participar en esta prueba. Estoy con la expectativa de pelear la punta o por lo menos terminar dentro los Top-5”.

“Las lesiones que tuve me impidieron llegar en óptimas condiciones para afrontar el Dakar, pero decidí correr esta prueba en Argentina. Estoy con el objetivo de poner el nombre de Bolivia en lo más alto del podio”, afirma Fuentes, quien estará sobre una Rally KTM 450.

Mientras que Vásquez, que manejará un Toyota Proto, sostiene que “como se fue el Dakar, vi que esta carrera es muy similar a ella y quería volver a competir, así que nos inscribimos y estaremos ahí para correr”.

Fuente: la-razon.com