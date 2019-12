«Techo de Paja» habla tras lograr su libertad condicional

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El juez cuarto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Abraham Aguirre emitió el pasado 29 de noviembre un mandamiento de libertad condicional para Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, quien estuvo preso 27 años por narcotráfico, pena que cumplió en Estados Unidos.

Roca fue el encargado de aclarar esta situación mediante sus redes sociales y dijo que fue una injusticia que esté preso y que los jueces que lo encarcelaron cuando retornó a Bolivia actuaron presionados.

“No gozábamos de libertad condicional porque le tenían temor a la gente que los presionaba, era la misma gente que cubría a quienes se quedaron con la hacienda Horizontes“, dijo el mismo Techo de Paja.

“Ahora por suerte me devolvieron mi libertad condicional, puedo salir libre a toda Bolivia y no hay vuelta que darle. Así llegué de Estados Unidos, llegué con libertad condicional, me metieron preso injustamente, me dieron un mandamiento de apremio por un supuesto escape de la cárcel, pero jamás me escapé”, sostuvo.

Techo de Paja cumplió en Estados Unidos una condena de 27 años y retornó al país el año pasado, pero fue encarcelado para que cumpla otra sentencia de 15 años, por hechos de narcotráfico.

