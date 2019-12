Tras dos días, aún no hay registro de postulantes a vocal electoral

La secretaria técnica de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Zorka Zeballos, informó que la segunda jornada de recepción de documentos de postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) transcurrió sin ningún inscrito.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“No ha variado desde el sábado, no tenemos postulantes, no se ha presentado ninguna persona”, precisó Zeballos.

La autoridad aclaró que el viernes muchas personas se acercaron a esa oficina para recabar información sobre los requisitos e información para postularse a vocales.

Zeballos recordó que los postulantes deben cumplir 16 requisitos para inscribirse a ese proceso, entre ellos, haber cumplido 30 años de edad y tener nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares, en caso de los varones; y no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, tampoco sentencia condenatoria ejecutoriada.

Otros requisitos, establecen no tener algún proceso penal por violencia contra la mujer, niño o adolescente; trata y tráfico de personas, ni delitos vinculados con corrupción o narcotráfico; estar inscrito en el padrón electoral; tener título profesional con una antigüedad no menor a los cinco años; y no tener militancia en ninguna organización política en los últimos 10 años.

La autoridad precisó que otro requisito es no haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación; no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad con autoridades del TSE, Ejecutivo, Legislativo y Órgano Judicial; y renunciar de manera expresa a la membresía de cualquier logia.

Los postulantes deben, también, renunciar de manera expresa a la condición de dirigente; no podrán postularse autoridades electas y aquellos servidores públicos designados en los cargos de ministros; ni quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía boliviana; no haber convocado, organizado, dirigido, supervisado, administrado o ejecutado algún proceso electoral, y no haber impedido, obstaculizado, resistido o rehusado a administrar un proceso electoral.

La Asamblea Legislativa Plurinacional abrió el jueves los libros para la inscripción de los postulantes a vocales electorales, con miras a las elecciones generales, después de que el pleno aprobó por más de dos tercios la convocatoria.

Según la convocatoria, la nómina de postulantes se publicará el 9 de diciembre en las páginas web y redes sociales de la Presidencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia, y de las cámaras de senadores y diputados.

Después, el Legislativo realizará la revisión de la documentación, la entrevista, impugnación y la preselección de los postulantes, para elegir a los vocales hasta el 18 de diciembre próximo.

Santa Cruz inicia los registros

Con el objetivo de que hasta el 7 de diciembre de 2019, Santa Cruz envíe las cuatro ternas de los potenciales vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) a la Cámara de Diputados, ayer empezó el proceso de recepción del material para ocupar dichos cargos.

Marco Mejía, legislador que preside la comisión de Constitución y Gobierno, indicó que se van a priorizar las carpetas que cumplan todos los requisitos.

Explicó que esta fase durará siete días para luego cerrar las actas y continuar con las entrevistas y un informe final que deberá ser aprobado en plenario y enviado a la Cámara de Diputados.

“Estamos comprometidos con la celeridad y transparencia de este proceso para reconstruir el sistema democrático de cara a las próximas elecciones nacionales”, manifestó.

A su vez, la asambleísta departamental por la provincia Andrés Ibáñez que es miembro de la comisión, Kathia Quiroga, afirmó que se trabajará por tiempo y materia y que en la selección se tomará en cuenta la capacidad y experiencia de los postulantes y que cumplan con los requisitos.

“Queremos que los tribunales electorales lo conformen personas idóneas para que se lleven a cabo elecciones transparentes”.

Cabe recordar que son en total cuatro ternas compuestas por hombres, mujeres e indígenas que serán enviadas el 16 de diciembre.

Compras en La Paz

El Órgano Electoral Plurinacional informa que los postulantes a vocales electorales nacionales y departamentales pueden adquirir sus certificados de no militancia y no dirigencia política en oficinas del Tribunal Supremo Electoral, en la ciudad de La Paz.

“Las solicitudes de certificación de no militancia y de no haber sido dirigente o candidato (requisitos indispensables para la postulación) también podrán ser realizadas en oficinas del TSE en la ciudad de La Paz”, reseña un comunicado institucional.

Las oficinas del TSE están ubicadas en la avenida Sánchez Lima, de la zona de Sopocachi de esa urbe.

EL DEBER / Juan Carlos Salinas Cortez