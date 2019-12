Tres excomandantes de las FFAA sindican al Gral. Willians Kaliman de incumplimiento

3 ex comandantes de Fuerzas Armadas sindican al Gral. Willians Kaliman de incumplimiento de deberes

Este martes se presentaron a declarar voluntariamente los ex comandantes de la Fuerzas Aérea, Naval y Ejército y en sus testimonios sindican al ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Williams Kaliman, de haber incumplido deberes, ya que ellos estaban listos desde el viernes 8 de noviembre para salir a las calles a proteger a la sociedad e instituciones públicas y privadas durante los conflictos, pero el ex jefe militar recién dio la instrucción el 11 de noviembre en horas de la noche.

Uno de los ex jefes militares reveló que incluso su Estado Mayor reclamó a Kaliman por la dilación en el cumplimiento de sus funciones pese a que ya habían informes de inteligencia que establecían que la policia había sido rebasada. Los Comandantes de las 3 fuerzas señalaron en su descargo, que son miembros del Alto Mando y solo cumplen órdenes.

