Tucho Antelo: «Mis duelos en los clásicos fueron con Coimbra y Leo»

El ex goleador recordó su experiencia de defender los colores de Oriente y Blooming. Esta noche estará en el Tahuichi

Es un confeso hincha de Destroyers, aunque jamás jugó en el equipo cuchuqui, al que dirigió cuando asumió el rol de entrenador. Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo es un ícono del fútbol boliviano porque su vida ha estado ligado al gol. Su carrera comenzó cuando Oriente Petrolero lo contrató en 1983. En 18 años marcó 350 goles, que lo erige en el jugador que más goles ha convertido en la era de la División Profesional.

Sus mejores momentos fueron cuando jugó en el equipo refinero y en Blooming, respectivamente. En ambos dejó un legado, lo que hace que sea muy mimado por ambas hinchadas. Estuvo en Oriente seis años: de 1983 a 1988. En Blooming otros seis. Comenzó en 1990, en el que jugó solo cinco partidos, porque debió emigrar al fútbol japonés. Retornó al país en 1991 y nuevamente defendió la camiseta celeste.

Tras una corta experiencia en otros clubes del interior del país volvió a la academia en 1 9 9 7 y a partir de ahí formó parte del plantel bicampeón 1998-1999 y cerró en el 2000. Ahora, que se jugará hoy una nueva edición del clásico cruceño, DIEZ conversó con él.

¿Te identificas con uno de los dos colores?

No, lo que pasa es que tengo lindos recuerdos tanto en Oriente Petrolero como en Blooming. Pasé momentos de gloria en ambos equipos. En los años ochenta fui goleador en Oriente tres años, de los cuales dos veces de manera seguida. Participé de tres copas libertadores y batí una marca al convertir más goles en una temporada. En Blooming pasó algo similar porque fuimos dos años campeones, hice un gol a Boca, que permitió que seamos el único equipo que le ganó en esa Libertadores; también con la celeste salí tres veces máximo goleador del campeonato.

Así fue difícil encariñarse más con uno de los dos…

Sí, es muy difícil. Por eso en los clásicos siempre deseo que gane el mejor. No puedo inclinarme por uno de ellos y ahora que tengo 57 años valoro más el cariño que me ofrecen los hinchas de cada uno de estos clubes. En más joven quizás no valoré este cariño. Hoy, hay gente de Oriente que me encuentra en la calle y me demuestra su cariño y lo propio ocurre con los de Blooming.

¿Tienes más amigos de Oriente o de Blooming?

En los dos lados. No me puedo quejar.

¿En tu época de jugador eras de llevar estadísticas de tus goles?

Siempre anoté todo. Lo hacía donde jugaba. Tengo más de 150 goles en cada equipo. En Oriente marqué 144 goles en la Liga y en la Libertadores, 10. En Blooming hice 123 en la Liga, 14 en la Copa Simón Bolívar y 7 en la Libertadores. Con esto, ¿imagínense si hubiera nacido en Argentina y haya marcado estos goles en Boca y River?

¿Cuál fue el gol más bonito que marcaste?

Fue uno que metí de chilena, jugando para Real Santa Cruz (1989) y otro, también de chilena, que le marqué a San José en el Tahuichi, pero cuando estaba en Oriente Petrolero. En Blooming hice un golazo de tijereta contra Emelec de Ecuador por la Libertadores.

¿Y en los clásicos?

En mi primer clásico marqué tres goles para Oriente pese a que creo que perdimos. Después le hice uno a Terrazas, que jugaba en Blooming, a quien le quité una marca de novecientos minutos de invicto. Ya en Blooming hice un gol histórico cuando batí el récord de Juan Carlos Sánchez, quien tenía 263 goles. Son cosas inolvidables que viví en ambos equipos.

¿Anécdotas?

El 2006 era entrenador de Oriente y me expulsan en un partido. Cuando me dirigía al camarín estaba obligado a pasar por el sector de la barra de Blooming. Me agarré la cabeza para recibir insultos, pero me sorprendí cuando empezaron a gritar “Tuchogol, Tuchogol”. Increíble, son esas cosas que originan que uno no se incline por uno u otro equipo. A los dos los quiero.

Cuando jugabas ¿quiénes eran tus rivales duros?

Cuando estuve en Oriente era Rolando Coimbra. Era de patearme por todos lados. Hoy, puedo decir que es mi amigazo. Estando en Blooming, mi rival era Leo Fernández. Fueron cosas del momento, ya que cada uno defendía a su equipo. A Leo no lo vi nunca más, pero con Coimbra casi siempre nos vemos en la mutual. Nos llevamos muy bien.

¿Este domingo a qué equipo ves que llega mejor?

Los dos están parejos. Ambos no están peleando título y les queda una clasificación internacional.

¿Vas a estar en la tribuna?

Seguro, porque me gusta ver buen fútbol y siempre en los clásicos salen partidos muy buenos.